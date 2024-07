Bafög, Ausbildung, Solarstrom: Das ändert sich im August

Neuer Monat, neue Gesetze: Im August 2024 kommen auf Verbraucherinnen und Verbraucher einige Änderungen zu. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Bafög, Ausbildung, Heizen, Solarstrom und Bahnfahren – hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im kommenden Monat.

Mehr Bafög für Schülerinnen und Schüler ab August

Bedürftige Schülerinnen und Schüler bekommen ab dem neuen Schuljahr (1. August) mehr Bafög. Die Grundbedarfsätze steigen um fünf Prozent, von 452 Euro auf 475 Euro monatlich. Die Freibeträge für das Einkommen der Eltern oder Partner der Geförderten steigt zudem um 5,25 Prozent. Für Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zu Hause wohnen, steigt außerdem die Wohnkostenpauschale von 360 auf 380 Euro. Auch Studienanfänger bekommen ab dem Wintersemester mehr Geld.

Ausbildungsgarantie für junge Menschen

Für junge Menschen, die trotz vielfältiger Bemühungen keinen Ausbildungsplatz finden, gilt ab dem 1. August die sogenannte Ausbildungsgarantie. Arbeitsagenturen und Jobcenter werden ihnen dann als letztes Mittel eine außerbetriebliche Ausbildung anbieten. Das gilt zum Beispiel für junge Leute, die in Regionen leben, in denen es zu wenige Ausbildungsplätze gibt.

Längere Wartezeiten bei der Briefzustellung ab August

Ab August müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf eine längere Wartezeit bei der Briefzustellung einstellen. Briefe können nun bis zu drei Werktage unterwegs sein. Zudem öffnet sich der Markt für mehr Paketzusteller, die sich an strenge Arbeitsbedingungen halten müssen.

Weitere Antragsrunde für Heizungsförderung

Planmäßig ab Ende August können auch Vermieterinnen und Vermieter von Einfamilienhäusern Zuschüsse für einen Heizungstausch bei der Förderbank KfW beantragen. Außerdem sind ab dann Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer in entsprechenden Gemeinschaften antragsberechtigt, die die Heizung in der eigenen Wohnung erneuern möchten. Bezuschusst werden bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten für Kauf und Einbau. Auch Kommunen und Unternehmen sollen ab August erste Anträge bei der KfW stellen können.

Galeria-Filialen schließen im August: Augsburg mit dabei

Am 31. August schließen neun der derzeit 92 Galeria-Standorte, darunter auch die Filiale in Augsburg. Der Warenhauskonzern hatte Anfang des Jahres erneut Insolvenz angemeldet. Zum 1. August übernehmen neue Eigentümer die Kette.

Weniger Geld für eingespeisten Solarstrom

Wer sich eine Photovoltaikanlage zulegt und damit produzierten Strom ins Netz einspeist, bekommt dafür etwas weniger Geld als vorher. Die sogenannte Einspeisevergütung sinkt für Anlagen, die ab dem 1. August in Betrieb gehen, um ein Prozent auf 8,04 Cent pro Kilowattstunde. Die nächste Absenkung der Einspeisevergütung könnte zum 1. Februar 2025 erfolgen.

Geschlechtsänderungen beim Standesamt

Transpersonen, die ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen beim Standesamt ändern lassen wollen, müssen das drei Monate im Voraus anmelden. Der frühestmögliche Termin für die Anmeldung ist der 1. August. Am 1. November tritt dann das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft.

Verpflichtende Steuererklärung für 2023

Die verlängerte Abgabefrist für die Steuererklärung 2023 rückt für diejenigen, die zur Abgabe verpflichtet sind und diese ohne Hilfe eines Steuerberaters erledigen, näher: Am 31. August 2024 ist es so weit. Da dieser Tag ein Samstag ist, verlängert sich die Frist bis zum 2. September 2024. Wird die Pflichtsteuererklärung verspätet abgegeben, drohen Verspätungszuschläge.

Neuer Paypal-Login für alle

Auch beim Bezahldienst PayPal steht im August eine Änderung bevor. Der Anbieter bietet ab August beim Login alle Sicherheitsoptionen für Kunden an. Personen, die die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) schon vor der entsprechenden EU-Richtlinie aktiviert hatten, können ab diesem Zeitpunkt dann statt einem Passkey oder der Authenticator-App auch die Paypal-App oder Whatsapp als zweiten Faktor neben dem klassischen Passwort in den Einstellungen auswählen. Außerdem können sich Geräte gemerkt werden – so lässt es sich vermeiden, dass jedes Mal eine sechsstellige Zahl eingegeben werden muss.

ICE-Umleitung zwischen Hamburg und Berlin

Vom 16. August bis zum 14. Dezember dauert die Bahnfahrt zwischen Hamburg und Berlin 45 Minuten länger. Die Züge werden über Stendal umgeleitet. Außerdem gibt es nur noch einen Zug statt zweien pro Stunde. Die EC-Züge in Richtung Dresden und Prag beginnen und enden in Berlin, statt in Hamburg. (mit dpa)