Neue Gesetze und Regeln: Was ändert sich im Februar?

Im Februar kommen wieder neue Gesetze und Regeln auf Verbraucher zu. Unter anderem der Einkauf in der Apotheke und beim Metzger sind betroffen.

Wie jeden Monat müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Februar auf neue Gesetze und Regeln einstellen. Diese betreffen unter anderem den Heizungstausch, PV-Anlagen und Sozialversicherungen. Aber auch beim Einkauf in der Apotheke und beim Metzger gibt es Änderungen.

Förderbeginn für Heizungstausch: Antrag kann Ende Februar eingereicht werden

Wer seine seine alte fossile Heizung gegen eine neue umweltschonendere Variante tauscht, bekommt in diesem Jahr höhere Investitionskostenzuschüsse. Selbstnutzende Hauseigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro bekommen einen Einkommensbonus von 30 Prozent der Investitionskosten. Zur Grundförderung soll es zusätzlich einen Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 20 Prozent geben, wenn die Heizung bis 2028 getauscht wird. Der Fördersatz kann insgesamt bis zu 70 Prozent betragen. Ab dem 27. Februar können Eigentümer einen Antrag bei der staatlichen Förderbank KfW einreichen.

Meldeportal zur Sozialversicherung wird Ende Februar abgeschaltet

Eine weitere Änderung im Februar betrifft Arbeitgeber. Etwa 550.000 von ihnen nutzen das Portal sv.net der Krankenkassen, um ihre Meldungen zur Sozialversicherung online zu übertragen. Zum 29. Februar wird das Portal abgeschaltet. Mit dem "SV-Meldeportal" gibt es eine Nachfolger-Software. Arbeitgebern wird empfohlen, sich möglichst bald dort zu registrieren.

Einspeisevergütung für PV-Anlagen sinkt ab Februar

Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, aber nicht den ganzen Strom selbst nutzen kann, kann ihn ins Netz einspeisen – und erhält dafür Geld. Allerdings sinken die aktuellen Einspeisevergütungen ab dem 1. Februar jedes halbe Jahr um ein Prozent. Grund dafür ist, dass das sogenannte Osterpaket der Bundesregierung aus 2022 ausläuft.

Medikamenten-Zuzahlung wird vereinfacht

In Apotheken wird die Zuzahlung für Arzneimittel vereinfacht. Wer von seinem Arzt ein Medikament in einer bestimmten Packungsgröße verschrieben bekommt, die in der Apotheke aber nicht vorrätig ist, wird künftig nicht mehr stärker zur Kasse gebeten. Bisher mussten Verbraucher für mehrere kleine Packungen mehrmals mindestens fünf Euro zuzahlen. Ab dem 1. Februar wird die Zuzahlung auch bei mehreren kleineren Packungen nur noch einmal fällig.

Änderung beim Metzger: Herkunft von Fleisch muss ersichtlich sein

Ab Februar müssen Fleischer und Metzger die Herkunft von Fleisch in der Theke für den Kunden ersichtlich machen. Die verpflichtende Kennzeichnung wird auf unverpacktes Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel ausgeweitet. Zuvor galt sie nur für verpacktes Fleisch und unverpacktes Rindfleisch. Für vorverpackte Fleisch- und Wurstwaren gilt eine Ausnahme. Nun werden Angaben zur Aufzucht der Tiere ("Aufgezogen in") und deren Schlachtung ("Geschlachtet in") beziehungsweise zu deren "Ursprung" verpflichtend. Dabei muss der EU-Mitgliedstaat oder das Land angegeben sein.

Lesen Sie dazu auch

Ersatzfreiheitsstrafe wird ab Februar halbiert

Wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, muss ersatzweise ins Gefängnis. Die Zahl der Tage, die Betroffene dafür hinter Gitter verbringen müssen, entsprach bisher den Tagessätzen, zu denen er verurteilt wurde. Durch die jetzt beschlossene Halbierung drohen jedoch etwa bei einer Verurteilung zu 50 Tagessätzen nur noch 25 Tage Haft.