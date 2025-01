Mindestlohn, Porto, Deutschlandticket: Was sich 2025 ändert

Das Wohngeld steigt

. Durchschnittlich steigt es um 15 Prozent, was etwa 30 Euro mehr monatlich entspricht. Rund 1,9 Millionen Haushalte in Deutschland profitieren von dem Zuschuss, der Menschen mit niedrigem Einkommen in Hinblick auf die Wohnkosten entlasten soll. Im Durchschnitt sind es 400 Euro pro Haushalt monatlich.