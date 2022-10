Finanzen

08:55 Uhr

Grundsteuer: Das müssen Immobilienbesitzer ab jetzt beachten

Plus Am 1. Juli ist das vielleicht größte Steuerprojekt der Nachkriegszeit gestartet. Millionen Menschen müssen jetzt aktiv werden.

Von Berrit Gräber

Seit dem 1. Juli müssen sich Millionen Immobilieneigentümer einer Herkulesaufgabe stellen: Sie sind dazu verdonnert, digital eine extra Steuererklärung abzugeben, und zwar für jede Art von Grundstücksbesitz. Die Grundsteuer für fast 36 Millionen Gebäude, Wohnungen und Grundstücke wird in Deutschland neu berechnet. Vorbereitung tut jetzt not. Die Abgabefrist bis 31. Oktober ist knapp bemessen. Die Erinnerungen an säumige Immobilienbesitzer würden die Finanzämter jedoch erst im ersten Quartal des nächsten Jahres versenden, teilte das Finanzministerium in Stuttgart mit. Demnach bekommen Eigentümer von privaten Grundstücken im Südwesten de facto mehr Zeit für die Abgabe ihrer Grundsteuererklärung.

