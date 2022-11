Grundsteuerfrist in Bayern verlängert: Das müssen Immobilienbesitzer jetzt beachten

Plus Am 1. Juli ist das vielleicht größte Steuerprojekt der Nachkriegszeit gestartet. Millionen Menschen müssen jetzt aktiv werden.

Seit dem 1. Juli müssen sich Millionen Immobilieneigentümer einer Herkulesaufgabe stellen: Sie sind dazu verdonnert, digital eine extra Steuererklärung abzugeben, und zwar für jede Art von Grundstücksbesitz. Die Grundsteuer für fast 36 Millionen Gebäude, Wohnungen und Grundstücke wird in Deutschland neu berechnet. Vorbereitung tut jetzt not. Die Abgabefrist bis 31. Oktober ist knapp bemessen.