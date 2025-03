Diese sieben Dinge ändern sich im April 2025

Der April ist der erste volle Monat des Jahres mit Sommerzeit. Doch das ist für Verbraucherinnen und Verbraucher wohl eine der geringsten Anpassungen. Denn es stehen einige neue Gesetze und Regelungen im April 2025 an. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Einkommen, Führerschein und Reisen. Hier gibt es den Überblick über die sieben wichtigsten Änderungen im kommenden Monat:

1 Elterngeld: Reduzierte Einkommensgrenze ab April 2025

Ab dem 1. April 2025 wird das Elterngeld nur noch an Paare und Alleinerziehende gezahlt, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen maximal 175.000 Euro beträgt. Zuvor lag die Grenze bei 200.000 Euro. Ziel dieser Anpassung ist es, das Elterngeld stärker auf Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen auszurichten.

2 Testlauf für digitalen Fahrzeugschein beginnt im April 2025

Im April 2025 beginnt der Testlauf für den digitalen Fahrzeugschein im Rahmen einer speziellen App, entwickelt vom Kraftfahrt-Bundesamt in Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei. Langfristig soll diese digitale Option den traditionellen physischen Fahrzeugschein ergänzen oder ersetzen, um den Verwaltungsaufwand zu verringern.

3 Ab April: Überarbeitung des Führerschein-Fragenkatalogs

Ab April 2025 wird der Fragenkatalog der theoretischen Führerscheinprüfung in Deutschland aktualisiert. Neu hinzugefügte Fragen beziehen sich auf bedeutende Verkehrssituationen wie Vorfahrtsregelungen, Rechtsabbiegen und spezielle Verkehrszeichen. Diese Neuerungen zielen darauf ab, eine praxisnähere Prüfung zu bieten und die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern.

4 Blitzermarathon im April 2025

Beim Blitzermarathon handelt es sich um ein Projekt, das sich in weiten Teilen Europas etabliert hat. Es wird vom European Roads Policing Network (ROADPOL) organisiert, einem Netzwerk, welches die Verkehrspolizeien von 31 europäischen Nationen verbindet. Für das Jahr 2025 sind zwei Aktionswochen geplant, sogenannte „Speedweeks“. Die erste ist vom 7. bis 13. April 2025, die zweite vom 4. bis 10. August 2025. In Bayern wird der Blitzermarathon am 9. April 2025 stattfinden. Das ist ein Mittwoch.

5 Ab April gelten neue Reisevorgaben für Großbritannien

Ab dem 2. April 2025 ist für die Einreise nach Großbritannien eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) erforderlich. Diese Vorschrift gilt für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, die als Touristen oder Geschäftsreisende nach Großbritannien kommen. Die ETA hat eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren und muss vor der Reise online beantragt werden.

6 Preissteigerungen beim Paketversand durch Hermes

Zum 1. April 2025 erhöht der Paketdienstleister Hermes die Versandkosten für private Pakete. Alle Paketkategorien sind von dieser Preisanpassung betroffen, in manchen Fällen werden erhebliche Kostenerhöhungen erwartet. Hermes nennt gestiegene Transport- und Logistikkosten als Grund für die Preisänderungen.

7 Coca-Cola präsentiert eine neue Flaschengröße

Eine Marke, die die allermeisten Menschen wohl schon mal im Glas oder Kühlschrank hatten: Coca-Cola. Üblicherweise in 0,5- oder auch 1-Liter-Flaschen. Ab April 2025 soll nun noch eine weitere Flaschengröße hinzukommen, die bisher noch recht unüblich ist: die 0,85-Liter-Flasche. Künftig gibt es dann die bekannten Getränke Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite und Mezzo-Mix auch in der neuen Flaschengröße.