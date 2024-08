Neue Regeln und Gesetze: Was ändert sich im September?

Wie jeden Monat müssen sich Verbraucher auch im September auf neue Gesetze und Regeln einstellen. Unter anderem stehen Wahlen in drei Bundesländern an. Zudem stehen Neuerungen bei der Organspende und bei Flugreisen an und die Frist für die Steuererklärung 2023 läuft aus.

Drei Bundesländer wählen im September

Am 1. September finden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen statt. Am 22. September wird dann in Brandenburg gewählt. Sollte es nach den Wahlen zu neuen Regierungskonstellationen kommen, würde sich das im Bundesrat bemerkbar machen. Denn dort sind nur Mitglieder der jeweiligen Landesregierungen vertreten, sobald diese vereidigt wurden. „Parteien, die in den Landtagen in der Opposition sind, entsenden keine Vertreter in den Bundesrat“, heißt es auf der Homepages des Bundesrates.

Frist für Steuererklärung endet am 2. September

Wer seine Steuererklärung für 2023 bislang nicht abgegeben hat, sollte sich langsam beeilen. Wer zur Abgabe verpflichtet ist und nicht von einem Steuerberater betreut wird, hat nur noch bis zum 2. September Zeit. Über einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein besteht eine längere Frist.

Bundestag kommt wieder zusammen

Nach Ende der Sommerpause kommt der Bundestag am 9. September wieder zusammen. Die traditionelle Haushaltswoche steht an – ein Thema, das zuletzt für viel Streit sorgte.

Nächster bundesweiter Warntag findet im September statt

Am 12. September findet der nächste bundesweite Warntag statt. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Aktion von Bund, Ländern und Kommunen. Diese findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt und dient der Erprobung der Warnsysteme. Die Probewarnung wird gegen 11 Uhr verschickt.

Organspenderklärung wird einfacher

Wer eine Organspenderklärung abgeben will, kann sich auf Erleichterungen freuen. Denn bis zum 30. September soll es möglich werden, dass Versicherte Erklärungen für oder gegen eine Organspende über Krankenkassen-Apps abgeben. Schon seit März können Freiwillige Erklärungen zu ihrer Spendenbereitschaft von Organen und Gewebe über die Online-Funktion des Personalausweises im zentralen Online-Register eintragen.

Frist für Schlussabrechnungen für Corona-Hilfen läuft aus

Bis Ende September können Empfänger von staatlichen Corona-Wirtschaftshilfen die Schlussabrechnungen noch einreichen. Diese sind notwendig, um die ursprünglich beantragten Zuschüsse mit denen, die den Antragstellenden tatsächlich zustehen, abzugleichen. Das könnte zu Nach- oder Rückzahlungen führen.

Belege für KfW-Heizungsförderung können Ende September eingereicht werden

Die erste Antragstellergruppe der KfW-Heizungsförderung kann ab Ende September die Rechnungen und Belege von Vorhaben einreichen, für die sie einen Zuschuss beantragt haben. Das funktioniert digital. Zu den Ersten, die den Antrag im Februar stellen durften, gehören Eigentümer und Eigentümerinnen von Einfamilienhäusern, die das Haus selbst nutzen. Nach Prüfung der Unterlagen wird das Geld ausgezahlt, laut einer Sprecherin der staatlichen Förderbank KfW voraussichtlich erstmals Ende Oktober.

Regeln für Handgepäck beim Fliegen werden wieder verschärft

An einigen deutschen Flughäfen galten zuletzt lockerere Regeln bei Flüssigkeiten im Handgepäck, wenn das Gepäck mit neuartigen Gepäckscannern mit der aus der Medizin bekannten Computer-Tomographie-Technik (CT) überprüft werden konnte. Doch die EU hat Zweifel an der Zuverlässigkeit der CT-Scanner. Deshalb dürfen Fluggäste ab dem 1. September Flüssigkeiten wieder nur in Behältern bis 100 Milliliter mit sich führen und müssen diese in einer durchsichtigen Plastiktasche mit einem Volumen von maximal einem Liter verpacken. Größere Flaschen sind wieder verboten. (mit dpa)