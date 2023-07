"Plant-Dog": Ikea nimmt neuen veganen Hotdog ins Sortiment

Die Speisekarte bei Ikea hat Zuwachs bekommen: Seit Anfang Juli gibt es einen neuen veganen Hotdog im Sortiment. Woraus der "Plant-Hotdog" gemacht ist.

Für viele Menschen ist es ein Muss beim Ikea-Besuch: Nach der Kasse ab zum Bistro und einen Hotdog auf die Hand. Röstzwiebeln, Gürkchen, Ketchup oder Senf fügt man nach Belieben selbst hinzu. Gute Nachrichten gibt es nun für alle, die sich vegan ernähren. Denn den Hotdog gibt es seit Kurzem auch als vegane Variante. Seit dem 1. Juli 2023 steht der "Plant-Hotdog" auf der Speisekarte bei Ikea – auch in Deutschland.

"Unsere Vision bei Ikea ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen. Durch unser Lebensmittelangebot können wir dazu beitragen, indem wir leckere, gesündere und nachhaltigere Gerichte anbieten", heißt es von Ikea zum neuen Angebot.

Veganer Hotdog bei Ikea: "Plant-Hotdog" gibt es seit Juli 2023

Doch was steckt in der neuen veganen Option drin? Der "Plant-Hotdog" besteht aus aus Reisprotein, Zwiebeln, Apfel, Salz, Pfeffer und Raucharomen. Damit soll er dem Original aus Fleisch geschmacklich "besonders nahe" kommen, teilt Ikea mit. Vom Aussehen als auch von der Textur her soll der "Plant-Hotdog" der gewöhnlichen Variante aus Fleisch ebenfalls sehr ähnlich sein.

Bei dem neuen Hotdog handelt es sich nicht um das erste Ikea-Produkt, das vegan ist. Die typischen schwedischen Fleischbällchen, "Köttbullar", gibt es schon seit einiger Zeit als vegane Variante ("Plantbullar"). Eine vegetarische Option des Hotdogs, der "Veggie-Hotdog", ist bereits seit 2018 im Sortiment. Dabei handelt es sich um Gemüsewürstchen aus Grünkohl, Linsen und Quinoa. Auch, wenn er "Veggie-Hotdog" heißt, ist auch diese Alternative per Zutatenliste eigentlich vegan.

Der neue "Plant-Hotdog" soll 1,50 Euro bei Ikea kosten. Der Veggie-Hotdog ist für einen Euro erhältlich, der aus Fleisch (entweder aus Geflügel oder Schwein und Rind) für zwei Euro.

Einen anderen veganen Hotdog bei Ikea gibt es bereits

Die schwedische Möbelhauskette hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 die Hälfte aller Gerichte im hauseigenen Restaurant auf Pflanzenbasis anzubieten. Seit Ende letzten Jahres soll zudem die vegetarische oder vegane Variante immer die preiswertere sein.