Reha-Antrag: So finden Sie Ihre Wunschklinik

Beim Reha-Antrag Wunschkliniken angeben - das ging schon vorher. Seit dem 1. Juli muss diese Frage aber prominent im Formular auftauchen. Nur: Welche Kliniken trägt man dort ein?

In Bayern oder an der Ostsee: Wer eine Reha bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt, hat meist eine Vorstellung davon, wohin man gerne möchte.

Neu zum 1. Juli ist, dass die Wunschkliniken prominent im Formular abgefragt werden. Das soll das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht stärken.

Dem Wunsch des oder der Versicherten muss die Deutsche Rentenversicherung nachkommen. Zumindest dann, wenn die Einrichtung bestimmte Anforderungen erfüllt: Zum Beispiel, dass das Krankheitsbild, um das es geht, auch dort behandelt wird. Darauf macht die Deutsche Rentenversicherung Bund aufmerksam.

Portal gibt Auskunft über Einrichtungen

Doch wie findet man die Wunschklinik? Wer eine Reha bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen möchte, kann sich vorab auf dem Portal "meine-rehabilitation.de" informieren. Dort sind mehr als 1000 Reha-Einrichtungen verzeichnet.

Versicherte können nach Krankheitsbildern filtern, aber zum Beispiel auch danach, ob sie einen Hund mitnehmen dürfen. Und: Es lässt sich gezielt nach Kliniken in den Bergen oder an der Küste suchen. Außerdem bekommen Versicherte Informationen zur Qualität der Reha-Leistungen in der jeweiligen Einrichtung.

Wer nicht wählt, bekommt vier Vorschläge

Übrigens: Wer im Reha-Antrag keine Wunschklinik angibt, bekommt von der Rentenversicherung mit dem Bescheid vier Einrichtungen vorgeschlagen, aus denen man wählen kann.

Entscheidet man sich für keine von ihnen, wird es die Klinik, die auf dem Bescheid oben in der Liste auftaucht.

(dpa)