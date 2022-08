Nuss-Nougat-Cremes im Test: Nutella und Milka schmieren ab

Lieber Nutella oder doch das günstige Produkt vom Discounter? Bei Nuss-Nougat-Cremes scheiden sich die Geister. Öko-Test hat die Produkte jetzt unter die Lupe genommen.

Bei Nuss-Nougat-Cremes scheiden sich bekanntlich die Geister. Ist Nutella wirklich der einzig wahre Brotaufstrich oder gibt es bessere und vielleicht auch günstigere Alternativen? Das wollte Öko-Test jetzt herausfinden und hat dafür 21 Nuss-Nougat-Cremes getestet. Das durchaus erschreckende Ergebnis: Lediglich zwei Aufstriche schnitten mit "gut" ab. Der Test zeigt, dass meist nicht Nüsse und Kakao die Hauptrolle spielen, sondern Zucker.

Öko-Test über Nuss-Nougat-Cremes: Viel Zucker und wenig Nüsse

In dem Produkt mit dem geringsten Nussanteil steckten gerade einmal fünf Prozent Haselnüsse. Die nussigste Creme kam auf einen Anteil von 36 Prozent. Die Kakaopulvergehalte liegen zwischen knapp vier und zwölf Prozent. Viel Zucker ist dagegen in allen Cremes. Der negative Spitzenreiter beinhaltet ganze 56 Prozent Zucker. Es gibt aber auch Produkte, die mit 34 Gramm auf hundert Gramm Creme auskommen – immerhin.

Eine Sache haben alle Produkte gemeinsam. Keine Creme kommt komplett ohne Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen aus. Die Tester fanden zumindest Spuren der Kohlenwasserstoffe MOSH in allen Produkten. Sie kommen etwa über Erntemaschinen zustande und reichern sich im Körper an. Was sie dort anrichten, sei aber noch komplett unklar, heißt es bei Öko-Test.

Nuss-Nougat-Cremes im Test: Nur zwei Produkte "gut"

Lediglich zwei Cremes erhielten das Ergebnis "gut" – die vegane Schokocreme Nuss-Nougat von "dm Bio" und eines der günstigsten Produkte im Test, die Nuss-Nougat-Creme der Rewe-Eigenmarke "Ja!".

Öko-Test: Nutella und Milka fallen durch

Ausgerechnet die Markenprodukte Nutella und Milka Haselnusscreme fielen bei dem Test durch. Mit 56 Prozent beinhalten die beiden Cremes den meisten Zucker. Zudem gehören sie zu den vier Produkten, die nicht ohne künstliches Aroma oder den Aromastoff Vanillin auskommen.

Bei der Creme von Milka fiel den Testern zudem auf, dass die sogenannte Haselnusscreme lediglich fünf Prozent Haselnussmasse beinhaltet. Das war der mit Abstand geringste Gehalt im Test. Die meisten anderen Produkte enthalten um die 13 Prozent Haselnüsse, wie Nutella, manche aber auch mehr als 30 Prozent. Dazu kommt laut Öko-Test, dass Nutella und Milka versuchen würden, mit unrealistischen Portionsgrößen die Kaloriengehalte kleinzurechnen.

Nuss-Nougat-Cremes im Test: Eigenmarken bei Engagement vorne

Auch beim Engagement für Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit in den Anbauländern von Kakao und Nüssen schnitten die Eigenmarken der Supermärkte und Discounter am besten ab. Alle wiesen etwa nach, ihre Haselnüsse aus Rainforest-Alliance-zertifizierten Quellen zu beziehen. Bei den Marken-Produkten war das anders. Bei Bio-Produkten legte nur ein Anbieter ein unabhängiges Zertifikat für die Nüsse vor. Kam Palmöl zum Einsatz, wurde es bei allen auch zertifiziert. Immerhin sieben Hersteller verzichten ganz auf das ökologisch bedenkliche Fett, für dessen Anbau oft Regenwald gerodet wird, darunter fünf Bio-Produkte.