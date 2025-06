KI im Messenger: ChatGPT erstellt Bilder in Whatsapp

Whatsapp-Nutzerinnen und -Nutzer können ChatGPT ab sofort als Bildgenerator innerhalb des Messengers nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass man den Chatbot als Kontakt an Bord holt und einen Chat beginnt.

Besondere Nutzungsvoraussetzungen gibt es nicht, der Dienst steht jedem offen, wie das ChatGPT-Mutterunternehmen OpenAI auf X mitteilt.

Bilder nach Beschreibung - oder auf Basis hochgeladener Fotos

Um den Chatbot an Bord zu holen, muss man einfach nur die Nummer +1 800 2428478 (Vereinigte Staaten als Ländervorwahl auswählen) als Kontakt in Whatsapp hinzufügen. Oder man nutzt den Kurz-Link »wa.me/18002428478» - und schon kann es losgehen. Als Input zum Generieren nimmt ChatGPT Beschreibungen oder hochgeladene Bilder.

Als Text-Chatbot lässt sich ChatGPT auf diese Weise schon seit Ende 2024 einbinden und nutzen. Wer dies schon getan hat, muss natürlich keinen neuen Chat einrichten, sondern auch den alten nutzen, um sich Bilder erstellen zu lassen - zumindest so lange man ein gewisses Tageslimit nicht überschreitet.

Persönliches oder Vertrauliches hat in diesem Chat nichts verloren

Wer ChatGPT erstmals als Kontakt hinzugefügt hat, erhält nach der ersten Frage einen Hinweis, dass man es mit einem KI-Assistenten zu tun hat und den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zustimmt.

Zudem wird man darüber belehrt, dass der Chatbot Fehler machen kann und Gespräche «aus Sicherheitsgründen» überprüft werden können. Persönliches sowie sensible oder vertrauliche Daten oder Fotos haben in dem Chat also nichts verloren.