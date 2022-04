So gelingt leckeres Hefegebäck für Ostern

Die Fastenzeit geht zu Ende, zum Osterwochenende wird fleißig gebacken. Nicht fehlen darf dabei der klassische Osterfladen. Wie er gelingt und was in den Teig gehört.

In der Traditionsbäckerei Geßwein im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es nicht zu übersehen: Ostern ist nicht mehr weit! Im Schaufenster hockt ein dicker Hase auf Grün, er ist ebenso aus Teig wie die appetitlich gebräunten Osterfladen und Osternester mit bunt gefärbten Eiern drin. Aus der Backstube zieht Kuchenduft in den Verkaufsraum. Jeden Dienstag und Donnerstag steht hier Hefegebäck auf dem Programm, klärt uns Christoph Mayer, der Chef auf, der gerade frische Osterfladen aus dem Ofen geholt hat. Kleine und große, alle sauber eingekerbt, damit die Oberfläche beim Backen nicht aufreißt und mit Hagelzucker verziert.

Warum gerade zu Ostern so viel mit Hefe gebacken wird? Da muss selbst der Bäckermeister raten. „Vielleicht eine Parallele zur Natur: So wie die Hefe im Teig arbeitet, aufgeht und ihr Volumen vergrößert, geht im Frühling in der Natur die Saat auf, Pflanzen sprießen, wachsen und blühen. Beides also ein Zeichen von Fruchtbarkeit wie auch die Eier, die wir zu Ostern anmalen und essen. Außerdem ist frisches Hefegebäck etwas Leckeres, Saftiges – vorausgesetzt, man behandelt die Hefe richtig, denn sie ist etwas Lebendiges“, erklärt Mayer. Sein Urgroßvater hat die Bäckerei vor inzwischen 138 Jahren gegründet.

Auch im Ausland gibt es Hefegebäck traditionell zu Ostern

Auch im europäischen Ausland gehört Hefegebäck traditionell zu Ostern, wenn das Fasten gebrochen wird. Gläubige lassen die süße Osterspeise vor dem Verzehr in der Kirche von ihrem Priester segnen. Nur in Form und Zusammensetzung fällt Osterkuchen oder Osterbrot manchmal etwas anders aus als hierzulande: In Italien ist die Colomba di Pasqua wie eine Taube geformt, das christliche Symbol für Frieden. Während die Kulitscha in der West-Ukraine in zylinderförmigen Gefäßen gebacken wird, früher manchmal sogar in alten Konservendosen oder in Eimern, wenn es keine anderen Backformen gab, schreibt Barbara Dehnke-Niehaus. Die Foodblogerin lernte den Kuchen bei ihrer ukrainischen Großmutter kennen. Kulitscha ist höher als breit und soll den Berg Golgatha darstellen.

Die Basis der süßen Osterspeise ist in allen drei Ländern im Grunde gleich: Neben der Hefe landen reichlich Ei(gelb) sowie Mehl, Butter, Milch, Zucker und immer auch eine Prise Salz im Teig. Bei der Ukrainerin Uljana, 38, die uns ihr Kulitscha-Rezept verraten hat, sind es sogar 10 Eigelb. „Alles Zutaten, die man früher in der Fastenzeit fürs Fastenbrechen aufgespart hat“, erklärt Christoph Mayer. Hin und wieder wird das Ganze durch Trockenfrüchte ergänzt und damit noch üppiger und gehaltvoller. Zum Schluss dekoriert man das Gebäck, sei es mit einer Glasur aus Eiweiß und Puderzucker, bunten Zuckerstreuseln, Mandeln oder ganz klassisch wie Uljana mit einem kleinen, aus Teig geflochtenen Zopf.

Hefe ist nach Christoph Mayers Worten zwar ein „sensibles Pilzchen“, aber im Grunde einfach zu verarbeiten, wenn man nur ein paar Dinge beachtet. Damit die Hefe ihr feines Aroma entwickeln kann, braucht es vor allem viel Zeit. Traditionell nimmt die Zubereitung von Colomba wie Kulitscha zwei Tage in Anspruch. Auch Christoph Mayer wirbt für Geduld mit Hefe: „Das liegt nicht unbedingt an der Arbeit, die man in Hefegebäck steckt, sondern an den Ruhezeiten. Hefegebäck wird auf jeden Fall saftiger, wenn Sie es zwischen den einzelnen Zubereitungsschritten immer wieder ruhen und gehen lassen. Den Teig können Sie auch gerne über Nacht im Kühlschrank lassen, entweder in einer Schüssel oder auch schon in die endgültige Form gebracht und abgedeckt, damit die Oberfläche nicht austrocknet“, so der Bäckermeister.

Zimmertemperatur genügt, damit die Hefe ihre Arbeit tut

Die alte Regel, Milch zu erhitzen, um Hefe darin aufzulösen, gilt heute nicht mehr, sagt Mayer. Das sei früher nötig gewesen, als es in den Häusern mangels Heizung sonst zu kalt fürs Backen mit Hefe war. Heute sind die Wohnungen beheizt, Zimmertemperatur genügt, damit die Hefe ihre Arbeit tut. Bei Temperaturen über 30, 35 Grad Celsius teilen sich die Hefezellen nicht mehr, sondern blähen sich nur noch auf und setzen Zucker in Alkohol um. Mit dem Resultat, dass das Eiweißgerüst im Teig, für das die Hefe zuständig ist, schon bei der kleinsten Erschütterung (Anheben der Teigschüssel!) zusammenfällt – das Gebäck wird trocken.

Trocken wird das Gebäck auch, wenn Sie zu viel Hefe verwenden. Denn dann geht alles zu schnell. Es gilt die Faustregel: Menge der Hefe maximal ein Zehntel der Menge vom Mehl. Manche mögen bei Gebäck gerne buttrigen Geschmack. Doch bitte erhöhen Sie nicht einfach den Butteranteil bei einem Rezept. Damit hat die Hefe mehr Arbeit, das Gebäck geht nicht so schön auf wie gewünscht. Beim Backen liebt Hefe die „goldene Mitte“: nicht unter 150 Grad Ober- und Unterhitze, sonst trocknet das Gebäck nur, und nicht über 180/ 190 Grad, sonst ist das Gebäck bald außen fertig, aber innen noch nicht durch. Hefegebäck braucht keinen zusätzlichen Dampf im Backofen, das nimmt sogar eher etwas vom Glanz der Kruste. Damit die Kruste rundherum schön gleichmäßig goldbraun wird, muss man den Fladen während des Backens eventuell einmal um 180 Grad drehen. „Je nachdem, wie Ihr Ofen arbeitet!“, so der Bäckermeister.

Christoph Mayers Rezept: