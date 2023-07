Papier-Strohhalme enthalten häufig Schadstoffe

Wer im Restaurant ein Getränk bestellt, erhält dazu oft einen Strohhalm aus Pappe. Studien zufolge beeinträchtigt dieser nicht nur den Geschmack, sondern enthält häufig auch Schadstoffe.

Seitdem Strohhalme aus Plastik verboten wurden, werden Getränke in Restaurants immer häufiger mit Trinkhalmen aus Pappe serviert. Die Einweg-Alternative soll umweltschonender sein. Doch, wie eine Studie zeigt, enthalten sie oft Schadstoffe und beeinträchtigen den Geschmack des Getränks.

Strohhalme aus Pappe enthalten oft Schadstoffe

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen verweist auf mehrere Studien, die zu diesem Ergebnis kamen. In einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2021 wurden 38 "biologisch abbaubare" Strohhalme (29 aus Papier, 9 auf pflanzlicher Basis), die über Amazon bestellt wurden, untersucht. 36 Halme gaben mittelflüchtige Fluorchemikalien ab, die eigentlich nicht zur Imprägnierung von Papier verwendet werden und möglicherweise nicht absichtlich eingesetzt wurden. Zudem wurde auch ein Übergang der Fluorchemikalien in Wasser nachgewiesen.

Auch das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart und das Kantonale Untersuchungslabor St. Gallen beschäftigten sich mit dem Thema. Sie untersuchten 13 beziehungsweise 15 verschiedene Papierstrohhalme aus Supermärkten oder dem Gastronomiehandel auf Geschmack und Schadstoffe.

Papier-Stohhalme können krebserregende Chlorpropanole enthalten

Das Kantonale Untersuchungslabor St. Gallen kam zu dem Ergebnis, dass die Hälfte der Stohhalme den Geschmack des Getränks verändern. Acht davon gaben Chlorpropanole über dem Richtwert des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) an die Flüssigkeit ab. Chlorpropanole, die krebserregen wirken können, können in Papier und Pappe enthalten sein, in denen zur Nassverfestigung Epichlorhydrin basierte Harze eingesetzt wurden. Insgesamt wurden mehr als 80 Prozent der in der Schweiz untersuchten Papptrinkhalme wegen Geschmacksbeeinträchtigung und/oder Freisetzung von Chlorpropanolen oder Druckfarbenbestandteilen beanstandet.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Dieses maß bei sechs von 13 Strohhalmen Werte für Chlorpropanole, die über dem Richtwert der BfR-Empfehlungen lagen. Strohhalme, die in Asien hergestellt wurden, überschritten den Richtwert am deutlichsten. Auch eine gemeinsame Studie mehrerer europäischer Verbraucherverbände ergab, dass ein Teil der untersuchten Papptrinkhalme krebserzeugende Chlorpropanole in Mengen enthielt, die die Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung überschritten.

Alternative zu Papier-Strohhalmen: Verbraucherzentrale empfiehlt Glas- oder Edelstahl

Laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sind Lebensmittelverpackungen aus Papier sind gesetzlich nicht streng genug geregelt. Bei chemischen Untersuchungen fielen sie immer wieder durch Belastung mit Schadstoffen wie Chlorpropanolen, Mineralölen oder Organofluorverbindungen auf. Zudem sind Einwegprodukte nicht ressourcenschonend – auch nicht, wenn sie aus Papier hergestellt werden.

Lesen Sie dazu auch

Die Verbraucherzentrale rät allen, die gerne aus dem Halm trinken, aus Gesundheits- und Umweltschutzsicht auf spülbare Strohhalme aus Glas oder Edelstahl zurückzugreifen. Im Restaurant könne man bei er Bestellung darauf hinweisen, dass man keine Papptrinkhalme im Getränk möchte.