Paprikapulver im Öko-Test: Gleich 23 Pestizide in einem Gewürz

In Paprikapulver werden immer wieder auffällige Pestizidgehalte entdeckt. Ökotest hat das Gewürz nun genauer untersucht - und zahlreiche giftige Rückstände entdeckt.

In die Soße, in den Eintopf, aufs Fleisch: Paprikapulver steht in jeder guten Küche. Öko-Test hat das beliebte Gewürz genauer unter die Lupe genommen und ist zu keinem schmackhaften Ergebnis gekommen. Fast die Hälfte aller getesteten Produkte sind in der Pestizidanalyse durchgefallen. Eines weist einen besonders traurigen Rekordwert auf, was Spritzmittelrückstände angeht.

33 verschiedene Paprikapulver "edelsüß" im Preisrahmen von 79 Cent bis 5,21 Euro pro 50 Gramm hat das Verbrauchermagazin in der Ausgabe Mai 2024 getestet. 14 der getesten Gewürze sind Öko-Test zufolge so stark mit Pestizidrückständen belastet, dass die sie Note "mangelhaft" oder "ungenügend" erhalten – und damit durch den Test fallen. Besonders besorgniserregend: Unter denen, die die Note "ungenügend" erhalten haben, wurden sogar Rückstände von Pestiziden gefunden, die in der EU verboten sind.

Ökotest findet zu hohe Mengen Glufosinat in Paprikapulver

Besonders Mehrfachbelastungen von Pestiziden bemängelt Ökotest. In einem Paprikapulver wurden gleich 23 verschiedene Spritzmittel entdeckt. Daneben sind Ökotest zu hohen Mengen vom Herbizid Glufosinat aufgefallen. Glufosinat ist seit 2019 nicht mehr in der EU zugelassen. Bei einem Großteil der getesteten Gewürze sei der Messwert überschritten worden. Bei fünf der getesteten Paprikapulver sei er sogar so hoch, dass sie nach Einschätzung des Verbrauchermagazins gar nicht hätten verkauft werden dürften.

Glufosinat ist umstritten, weil das Mittel im Verdacht steht, unfruchtbar zu machen: Die Europäische Chemikalienagentur ECHA stuft Glufosinat als "reproduktionstoxisch" ein.

15 Paprikapulver haben den Ökotest mit der Note "sehr gut" bestanden

Auch für das Spritzgift Mepiquat hat Ökotest in zwei Produkten überschrittene Grenzwerte festgestellt. Mepiquat ist laut ECHA gefährlich für Wasserorganismen. Der Unkrautvernichter Glyphosat, der in der Diskussion steht, krebserregend zu sein, wurde auch nachgewiesen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle Paprikapulver-Fans. 15 Produkte haben den Ökotest mit der Note "sehr gut" bestanden.