PC oder Laptop fährt nicht hoch? Was zu tun ist

Wenn ein PC oder der Laptop nicht hochfährt, sind unterschiedliche Ursachen möglich. Wir benennen sie und erläutern Ansätze zur Behebung des Problems.

Mit einem PC oder Laptop erledigen wir viele Dinge, sei es privater Natur oder aber um zu arbeiten. Wenn der Computer allerdings nicht hoch fährt, macht sich schnell Panik breit - je nachdem was man eigentlich vorhat. Ein schwarzer Bildschirm, womöglich noch in Verbindung mit einem ungewöhnlichen Piepen? Wir erläutern Ursachen und erklären, wie das Problem behoben werden kann.

PC fährt nicht hoch: Keine Stromzufuhr

Man drückt auf den Startknopf und der PC fährt nicht hoch. Eine verbreitete Ursache ist mangelnde Stromzufuhr. Überprüfen Sie das Kabel und ob der Stromstecker mit der Steckdose verbunden ist. Auch im Falle eines zweiten Monitors bleibt dieser oft dunkel, weil die Energieversorgung nicht gegeben ist. Daran liegt es nicht?

Ist womöglich die Mehrfachsteckdose ausgeschaltet? Auch die Strombuchse für das Netzteil ist ein Faktor, manchmal ist das Kabel nicht ganz reingesteckt. Probieren Sie es noch einmal. Funktioniert nicht? Dann könnte die Wandsteckdose hinüber sein oder die Sicherung herausgesprungen. Am besten ein anderes elektrisches Gerät dort einstecken und prüfen, ob dieses funktioniert. Ist das nicht der Fall, dann den Sicherungskasten prüfen. Dort passt alles?

Die Anzeichen verdichten sich, dass es am Netzteil liegt:

Beim Laptop befindet sich das Netzteil in der Regel anhand eines rechteckigen Kunststoff-Kastens außerhalb des Geräts und zwischen den Enden eines Ladekabels. Der Zweck besteht darin, dass es den Strom aus der Steckdose so umwandelt, dass der Computer damit funktioniert. Bei einem PC-Rechner befindet sich diese Komponente innerhalb des Computers. Das Netzteil ist in beiden Fällen austauschbar. Bei einem Laptop bietet sich an, je nach Möglichkeit ein anderes zu testen. Wichtig ist in beiden Fällen, einen Ersatz mit der passenden Leistung zu kaufen - dafür wird sich im Idealfall am defekten Utensil orientiert.

PC fährt nicht hoch: BIOS-Problem - oder doch die Hardware?

Tiefgreifender ist das Problem, wenn der PC oder Laptop aufgrund von Problemen mit dem BIOS oder der entsprechenden Betriebssoftware nicht richtig hochfährt. Doch was ist das eigentlich? Windows kennt wohl jeder Computernutzer, von BIOS ist hingegen seltener die Rede. Das "Basic Input/Output System" ist eine "Firmware" auf der Hauptplatine ("Motherboard"), welche die grundlegende Steuerung der Hardware beim Hochfahren des Rechners übernimmt - und das eigentliche Betriebssystem startet.

Wenn der Monitor zwar die BIOS-Startseite anzeigt (erkennbar an der Anzeige der BIOS-Version sowie der F‑Tastenauflistung für bestimmte Funktionen), es danach aber nicht weitergeht, liegt vermutlich hier das Problem. Eine Lösung besteht womöglich darin, die Laufwerk-Reihenfolge zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das geschieht über das Bootmenü, dorthin gelangt man durch das Drücken der entsprechenden F-Taste. Je nach Anbieter unterscheiden sich die Vorgehensweise, wichtig ist in diesem Zusammenhang das Prüfen des Startlaufwerks. Lässt sich das PC-Problem nicht beheben, könnte der Ausweg ein Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen sein ("Reset"), in der Regel unter dem Reiter "Exit" zu finden. Es könnte jedoch auch mit der Hardware zusammenhängen:

Beim Hochfahren erklingen ein oder mehrere Warntöne, die je nach Fehler und Hersteller unterschiedlich konzipiert sind. Ist alles in Ordnung, erfolgt zumeist ein reiner, kurzer Hinweiston. Beim Piepen oder einer Kombination mehrerer Töne gibt es Probleme mit einem der Bauteile, nachzuforschen auf der Website des jeweiligen Herstellers.

Laptop oder PC fährt nicht hoch wegen Problem mit Betriebssystem

Wenn das BIOS zwar das eigentliche Betriebssystem startet, dieser Prozess jedoch nicht abgeschlossen werden kann, liegt vermutlich ein Software- bzw. Windows-Fehler vor. Bei scheiternden Startversuchen bietet Windows Reparaturoptionen an, diese betreffen in der Regel PCs mit den Versionen Windows 10 (seit 2015) oder Windows 11 (seit 2021). Es bieten sich zwei Lösungen an, das Betriebssystem neu zu installieren oder es zu reparieren. Im ersten Fall sollte man sich bewusst sein, dass die gespeicherten Daten auf der Festplatte verloren gehen.

Haben Sie ein Backup Ihrer Windows-Installation, können Sie das System in einen früheren Zustand zurücksetzen, jedoch droht hierbei ein Datenverlust. Windows kann auch im abgesicherten Modus gestartet werden, um auf Daten zuzugreifen und sie zu sichern. Ist das geschehen, kann Windows neu von einer externen Quelle installiert werden. Das geschieht anhand einer CD oder per USB-Stick, wenn dieser mit den notwendigen Dateien des "Windows 10 Setup Tools" bestückt ist. Im Netz gibt es weitere, teils kostenlose Softwareprogramme, mit denen ein Betriebssystem wiederhergestellt werden kann.

Wichtig: Für die Wiederherstellung des Betriebssystems ist die Eingabe einer gültigen Produktnummer erforderlich. Das kann die des bisherigen Programms sein oder aber eine neue.

Das Innenleben eines Computers ist komplex. Es gibt allerhand Fehlerquellen. Foto: Ole Spata, dpa

PC oder Laptop fährt nicht mehr hoch? An einen Fachmann wenden

Übrigens kann auch ein Virus das ordnungsgemäße Hochstarten des Computers verhindern. Als Schutz gegen einen Virenbefall sollte man deshalb immer ein geeignetes Antivirenprogramm auf dem PC haben. Experten zufolge reicht hier bereits der Windows Defender.

Computer sind komplex und dazu empfindliche Konstruktionen, aufgrund der Elektronik sowie der dazugehörigen Software. Nicht weniger anspruchsvoll ist die Hardware. Können Schwierigkeiten nicht selbstständig behoben werden, sollte sich an einen Experten gewendet werden. Auch der Windows-Support ist ein möglicher Lösungsansatz.