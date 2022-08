Aktuelle Pelletspreise: Entwicklung und Prognose für 2022

Auf der Suche nach Alternativen zu Gas und Öl können Holzpellets beim Heizen eine Rolle spielen. Doch wie ist der aktuelle Pelletspreis? Eine Übersicht.

Der Wirtschaftskrieg mit Russland hat Deutschland und die EU in eine Energiekrise gestürzt. Diese ist hierzulande allgegenwärtig, an den Tankstellen, oder auf der Nebenkostenabrechnung zu sehen, die durchs Heizen entsteht. Vor dem Herbst scheint die Energiekrise von Tag zu Tag bedrohlicher zu werden. Bei den steigenden Preisen für Gas und Öl überlegen viele Menschen, ob es denn auch Alternativen beim Heizen gibt. Bei dieser Suche landet man schnell beim Holz.

Heizen mit Holzpellets als Alternative zu Gas und Öl

Die Inflation und die Energiepreise machen den deutschen Haushalten zu schaffen, weswegen kontrovers diskutierte Debatten losgebrochen sind, die sich vor allem um Gas und Öl drehen. Medial und in der Öffentlichkeit spielen Holzpellets derzeit noch kaum eine Rolle, wenn es um das Heizen im kommenden Herbst und Winter geht. Für viele Bürgerinnen und Bürger können sie aber eine gute Alternative zu teurem Gas und Öl darstellen.

Wer einen Kamin oder eine Feuerstelle in den eigenen vier Wänden hat, der hat die Möglichkeit, auch mit Holz zu heizen. Die beste und effektivste Option dabei sind die Holzpellets. Dabei handelt es sich um Holzstäbchen, die ein Abfallprodukt der Holzproduktion darstellen. Stellt sich die Frage: Sind auch die Heizpellets von den steigendenen Preisen betroffen?

Video: dpa

Pelletspreise aktuell: Die Preisentwicklung 2022

In den letzten Wochen und Monaten war deutlich zu erkennen, dass die allgegenwärtigen Preisanstiege auch vor den Holzpellets nicht Halt machen. Die Inflation macht sich bemerkbar und die Nachfrage nach den Pellets hat sich deutlich erhöht. Das sorgt dafür, dass die Pelletspreise seit Jahresbeginn 2022 deutlich nach oben geschossen sind.

Vor sechs Monaten lag der Preis für eine Tonne Holzpellets noch bei rund 350 Euro. Anfang Juli war dieser bereits auf etwa 480 Euro gesteigen. Anfang August liegt der Pelletspreis laut Heizpellets24 nun bei rund 738 Euro. Der Preis für Heizpellets hat sich also in einem halben Jahr mehr als verdoppelt. Nachfrage und Preis waren bei den Pellets schon vor dem Krieg in der Ukraine gestiegen, doch seitdem hat eine regelrechte Preisexplosion stattgefunden.

Pelletspreis (pro Tonne) am 4. Februar 2022: 353,47 Euro

(pro Tonne) am 4. Februar 2022: 353,47 Euro Pelletspreis am 4. Juli 2022: 484,80 Euro

am 4. Juli 2022: 484,80 Euro Pelletspreis am 4. August 2022: 738,87 Euro

Warum steigen die Preise für Holzpellets in Deutschland?

Die Preise für Heizpellets hängen nicht direkt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen, aber indirekt. Warum die Preise für Gas und Öl steigen, das es logisch, wenn man einen Blick auf die sinkende Liefermenge aus Russland und die hohen Preise auf dem Weltmarkt wirft. Bei den Holzpellets dreht sich alles um die Nachfrage und die Inflation.

Lesen Sie dazu auch

Derzeit herrscht in Deutschland eine Inflation von rund acht Prozent, was auch die Pelletspreise betrifft. Wenn diese sich nicht verändern würden und alles andere teurer wird, dann wäre das unwirtschaftlich und würde wohl nicht lange funktionieren. Die hohe Nachfrage ist mit den hohen Preisen für Gas und Öl zu erklären. Die Sorge eines möglichen Gasstopps ist groß – und die Pellets würden kurzfristig für viele Haushalte eine gute Alternative beim Heizen darstellen. Eine alternative zur Gasheizung, die wertvoll sein kann. So sehen das offenbar viele Verbraucher, wie sich bei der Nachfrage nach den Pellets zeigt.

Pelletspreise: Prognose für 2022 – kaufen oder abwarten?

In der Holzindustrie wird deutlich, dass die Einkaufspreise für Laubhölzer wie Buchenholz derzeit ansteigen. Das liegt an einer zunehmenden Nachfrage, die so weit geht, dass Lager der Brennstoffhändler teilweise ausverkauft sind.

Klaus Egly, 1. Vorsitzender des Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion e.V. (BuVBB), glaubt allerdings beim Holz nicht an Zustände wie bei Gas oder Öl. "Wir haben über viele Jahre hinweg stabile Brennholzpreise gehabt", wird Egly auf der Website des BuVBB zitiert: "Zwar wird es hier und da moderate Preisanpassungen geben, aber solch astronomische Preissprünge wie wir sie vom Öl oder Erdgas her kennen wird es nicht geben."

Video: dpa

Den derzeitigen Engpass beim Brennholz sieht Egly vor allem in der Beschaffung der Rohware aus dem Wald, die Monate im Voraus bestellt wird und nicht schnell umgestellt werden kann. "Zum anderen kann ofenfertiges Brennholz nicht kurzfristig und in unendlichen Mengen produziert werden." Daher ist es wahrscheinlich, dass die Pelletspreise in der nächsten Zeit nicht sinken werden.

Der BuVBB rät allen Verbrauchern, ihren Brennholzbedarf für die kommende Heizperiode so früh wie möglich zu beschaffen. Jetzt könne ein Lieferzeitpunkt noch frei gewählt werden. Und womöglich ist auch der Preis besser als in einigen Wochen.