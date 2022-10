Personalausweis verloren? Das sollten Sie tun

Geht der Personalausweis verloren, müssen Geld und Zeit geopfert werden, um ein neues Dokument zu erhalten. Wir erklären, was zu tun ist und welche Kosten entstehen.

In Deutschland benötigt jeder Mensch ein Ausweisdokument, wenn er ein Mindestalter erreicht. Wenn der Personalausweis verloren geht, ist es mit Aufwand und Kosten verbunden, einen Ersatz zu bekommen. Doch muss das eigentlich sein und welche Einrichtung ist hierfür zuständig? Wir erklären die Sachlage, was zu tun ist und mit welchen Umständen zu rechnen ist.

Personalausweis verloren: Benötige ich einen neuen?

Bürger ab einem Alter von 16 Jahren müssen in Deutschland einen Ausweis besitzen. Für einen Grenzübertritt ist diese Voraussetzung dagegen altersunabhängig. Jede Person mit deutscher Staatsangehörigkeit kann unabhängig vom Alter einen Personalausweis beantragen.

Wenn der Personalausweis verloren wurde, ist nicht zwangsläufig Ersatz nötig: Es genügt, falls sich ein gültiger Reisepass im Besitz befindet. Wichtig ist lediglich, dass ein amtlicher Identitätsnachweis vorhanden ist - und das macht einen dieser beiden Ausweise notwendig.

Personalausweis verloren? Verlustmeldung ist wichtig

Eine Diebstahl- oder Verlustmeldung muss beim zuständigen Bürgerbüro aufgegeben werden, in diesem Zuge wird zudem die Polizei verständigt, wodurch die Gefahr des Missbrauchs durch falsche Hände sinkt. Bürgerbüros bieten die Onlineabwicklung per Internet an, sofern man sich per eID-Funktion, Online-Zertifizierung (Authega) oder anhand des Benutzerkontos identifizieren kann. Mit dem Postweg gibt es eine weitere Möglichkeit, den Verlust des Personalausweises beim Bürgerbüro durchzuführen.

Sollte ein Personalausweis mit elektronischem Identitätsnachweis (eID) verloren gehen, sollte dazu telefonisch die Ausweisfunktion gesperrt werden: Über die Telefonnummer 116 116 (gebührenfrei) ist das umgehend möglich, gleiches gilt zudem für Mobilfunkkarten und Bankkarten. Aus dem Ausland ist die Nummer unter deutscher Vorwahl (0049) erreichbar.

Nach Verlust Personalausweis beantragen? Infos zu Termin und Dauer

Direkt nach der Verlustmeldung des Personalausweises kann ein neues Dokument beantragt werden. Im Gegensatz zur Benachrichtigung, dass der alte "Perso" verloren wurde, funktioniert der Antrag eines neuen Dokuments ausschließlich direkt vor Ort. Dafür muss bei der Ausweisbehörde des jeweiligen Wohnortes ein Termin vereinbart werden. Das geht beim jeweiligen Bürgerbüro online, in der Regel auch telefonisch. Welches Amt konkret zuständig ist, lässt sich mit dem Behördenfinder ermitteln. Je nach Auslastung gibt es früher oder später einen Termin.

In der Behörde selbst kann das neue Exemplar des Personalausweises schließlich abgeholt werden. Die Abholung kann übrigens auch durch eine andere Person mit Vollmacht erfolgen, schildert zum Beispiel die Stadt Augsburg. Und wie lange dauert es, bis das Dokument abholbereit ist? Dazu erklärt der Freistaat Bayern auf seiner Internetplattform: "Ab Antragstellung dauert es in der Regel mindestens zwei Wochen, bis Sie Ihren Personalausweis im Bürgeramt abholen können." Laut Angaben des Innenministeriums in Berlin kann die Wartezeit jedoch mehrere Wochen dauern.

Personalausweis neu beantragen: Notwendige Unterlagen

Welche Mitbringsel sind bei der Beantragung eines Personalausweises in der zuständigen Behörde nötig? Im Falle eines vorhandenen abgelaufenen Ausweises ist dieser mitzuführen, im Fall des Verlusts ist das jedoch nicht möglich. Daher können Reisepass, ein alter Kinderausweis oder ein Kinderreisepass mitgebracht werden. Ist keine der genannten Optionen möglich, sind folgende Utensilien mitzubringen:

Aktuelles biometrisches Lichtbild (in jedem Fall)

Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde

Bei Personen unter 16 ist der Antrag durch einen Erziehungsberechtigten zu stellen und die Einverständniserklärung des anderen Erziehungsberechtigten erforderlich.

Kosten für neuen Personalausweis in der Bundesrepublik Deutschland

Das Ausstellen eines Personalausweises bei einer Behörde ist mit Kosten verbunden. Diese sind im Jahr 2021 erhöht worden. Bundesweit sind für den Identitätsnachweis folgende Gebühren zu entrichten (Stand Ende 2022):

Antragstellende Person ab 24 Jahren 37 Euro (Gültigkeit: zehn Jahre) Antragstellende Person unter 24 Jahren 22,80 Euro (Gültigkeit: sechs Jahre) Ausstellung von Ausweisen für Bedürftige Gebührenreduzierung oder -befreiung möglich Antragstellung bei Bürgeramt außerhalb des Hauptwohnsitzes zusätzlich 13 Euro Antragstellung bei Bürgeramt durch Deutsche mit Wohnsitz im Ausland zusätzlich 30,00 Euro

Strafe ohne Ausweis? Das blüht, wenn man ohne Ausweis erwischt wird

Im Zuge eines verlorenen Personalausweises stellt sich die Frage, welche Strafe eigentlich droht, wenn man ohne gültiges Dokument erwischt wird? Besteht bereits eine Verlustmeldung, sollte bei einer Kontrolle nichts passieren. Erst wenn nicht zügig reagiert wird in Form einer Benachrichtigung an die kommunale Einrichtung, droht Ärger.

In Deutschland herrscht Ausweispflicht und ein Verstoß kann im Extremfall Strafzahlungen von mehreren Tausend Euro nach sich ziehen. Freilich hängt dies jedoch mit schwereren Vergehen zusammen und tritt nicht ein, sobald man vorübergehend keinen Personalausweis hat. Übrigens besteht in Deutschland nicht die Pflicht, sein Ausweisdokument stets mit sich führen - jedoch muss eines vorhanden sein.

Ordnungswidrigkeiten rund um die Ausweispflicht regelt in Deutschland das Gesetz über den Personalausweis und elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG). Sanktionierungen kleinerer Verstöße werden kommunal unterschiedlich bewertet und ziehen in der Regel Bußgelder im zweistelligen Betrag nach sich.

Vorläufiger Personalausweis

Sollte nach dem Verlust des Personalausweises kein gültiges Ausweisdokument vorhanden sein, gibt es die Möglichkeit eines vorläufigen Personalausweises. In diesem Fall ist auf jeden Fall die Geburtsurkunde mitzubringen sowie ein aktuelles biometrisches Lichtbild, das nicht älter als ein halbes Jahr sein darf. In immer mehr Bürgerbüros gibt es zudem die Möglichkeit, vor Ort für ein paar Euro ein Lichtbild anzufertigen. Das sollte in jedem Fall vorher bei der entsprechenden Behörde geklärt werden. Die Kosten für den bis zu drei Monate gültigen vorläufigen Personalausweis betragen Ende 2022 in mehreren deutschen Städten zehn Euro.