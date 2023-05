Auch ohne Tablet: Mit diesen Spielen wird die Urlaubsfahrt entspannt

Plus Langweile auf der Reise an den Ferienort? Wer mit dem Auto, Zug oder Flugzeug unterwegs ist, kann Spielideen gut gebrauchen. Wir haben sechs Vorschläge.

Urlaub ist klasse, die Fahrt dorthin kann manchmal aber ganz schön nerven. Denn was tun, wenn man stundenlang im Auto, in der Bahn, im Bus oder im Flieger sitzen muss? Wie gut, dass es Spiele gibt, für die man einfach nur ein paar Mitmenschen braucht. Wir erklären, wie sie funktionieren.

Fensterguck-Spiel auf dem Weg in den Urlaub