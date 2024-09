Zwetschgenröster mit Zimteis - und dazu einen Gewürztraminer

Pflaumen im Blechkuchen, im Strudel, im Knödel oder im Speckmantel: Sie haben Ihr ganzes Repertoire an Rezepten, was man so alles aus Pflaumen und Zwetschgen zubereiten kann, schon durch? Dann hat das Deutsche Weininstitut (DWI) noch eine spannende Variante in petto, was sich aus Zwetschgen zaubern lässt - und zwar karamellisiert mit einem großen Klecks Zimteis.

«Da Eis immer nach einem süßen Wein verlangt, passt zu dem Dessert hervorragend ein Gewürztraminer», empfiehlt Ernst Büscher, Sprecher des DWI. Typische Gewürztraminer hätten je nach Qualitätsstufe eine strohgelbe bis goldgelbe Farbe und verströmen, mal dezent, mal üppig, einen Duft, der an abblühende Rosen erinnert. Mitunter findet man auch den Duft von Akazienblüten, Veilchen, Honig, Marzipan, Quittengelee, Bitterorangen oder Maracuja.

Die Traube wird nur auf 1 Prozent der deutschen Rebflächen angebaut. Ein Zuwachs wurde in den letzten Jahrzehnten nicht ausgemacht. Allerdings wird laut DWI die Spezialität immer wieder neu gepflanzt, wo Rodungen notwendig sind.

Wer Lust hat die Kombi aus gerösteten Zwetschgen und Gewürztraminer mal auszuprobieren, hier das Rezept für die Zwetschgenröster mit Zimteis:

Zutaten für 4 Portionen:

1 kg Zwetschgen (frisch oder TK)100 Gramm Muscovadozucker0.5 TL gemahlener ZimtEine Prise Nelkenpulver50 ml Pflaumenschnaps50 Gramm dunkler Rohrzucker2 EL alter Balsamicoessig200 Gramm Zucker4 Eigelb500 ml Sahne

Zubereitung:

1. Für die Zwetschgenröster Zwetschgen waschen, entkernen, vierteln. Zucker in beschichteter Pfanne gleichmäßig verteilen und langsam bei mittlerer Temperatur schmelzen. Temperatur erhöhen und sofort Früchte, Schnaps und Gewürze zugeben. Rühren, bis die Masse karamellisiert.

2. Muscovadozucker und Balsamico einrühren, nach ca. 3 Minuten auf einen kalten Teller streichen.

3. Für das Zimteis Zucker und Eigelbe vermengen und die beiden Zutaten über einem Wasserbad schaumig einrühren.

4. Die Sahne schlagen, dann beide Massen vorsichtig vermischen und drei Teelöffel Zimt hinzufügen. Den Zimt erneut vorsichtig mit der Masse vermengen.

5. Die fertige Masse in eine beliebige (Kuchen-) Form oder kleine Schälchen füllen, mit Alufolie abdecken und für mindestens drei Stunden ins Eisfach geben.

6. Zwetschgen auf vier tiefe Teller oder Schüsselchen verteilen, je 2 – 3 Eisnocken abstechen und dazu legen, sofort servieren.