Pflegegeld beantragen: Wo und wie geht das?

Wer mindestens Pflegegrad 2 hat und von Angehörigen zuhause gepflegt wird, hat Anspruch auf Pflegegeld. Doch wie und wo wird das eigentlich beantragt?

In Deutschland steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen jedes Jahr leicht an. Laut dem Statistischen Bundesamt sind es derzeit etwa fünf Millionen. Ein Großteil davon wird von Angehörigen oder anderen ehrenamtlichen Pflegepersonen zuhause gepflegt. In diesem Fall und ab Pflegegrad 2 haben Betroffene laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) Anspruch auf Pflegegeld. Doch wie und wo kann man die Leistung der Pflegeversicherung beantragen?

Kurz erklärt: Was ist Pflegegeld und wer bekommt es?

Pflegebedürftige sollen laut dem BMG selbst darüber entscheiden können, wie sie gepflegt werden. Wird die Pflege von Angehörigen, Freunden oder einer anderen ehrenamtlichen Pflegeperson zuhause übernommen, haben Betroffene ab Pflegegrad 2 Anspruch auf Pflegegeld - Personen mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch. Voraussetzung ist, dass sie die häusliche Pflege selbst sicherstellen.

Das Pflegegeld wird monatlich von der Pflegekasse ausgezahlt und ist dem BMG zufolge nicht zweckgebunden. Viele Pflegebedürftige würden es aber als Anerkennung an die sie versorgenden und betreuenden Personen weitergeben.

Die Höhe des Pflegegeldes ist nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt, zudem wurde es zum 1. Januar 2024 um 5 Prozent erhöht und wird zum 1. Januar 2025 erneut erhöht - dann um 4,5 Prozent. Diese Leistung steht Berechtigten zu:

2023 2024 2025 Pflegegrad 1 - - - Pflegegrad 2 316 Euro 332 Euro 347 Euro Pflegegrad 3 545 Euro 572 Euro 598 Euro Pflegegrad 4 728 Euro 764 Euro 798 Euro Pflegegrad 5 901 Euro 946 Euro 989 Euro

Übrigens: Für die Höhe der Leistung ist es irrelevant, ob Pflegebedürftige gesetzlich oder privat versichert sind.

Pflegegeld beantragen: Wo und wie wird der Antrag gestellt?

Pflegegeld wird rückwirkend bis zu dem Tag, an dem es beantragt wurde, bezahlt. Aus diesem Grund rät das Pflegeportal pflege.de die Leistung so früh wie möglich zu beantragen. Machen sollte das die versicherte - also pflegebedürftige - Person. Kann die oder der Pflegebedürftige das Pflegegeld nicht oder nicht mehr beantragen, kann auch ein gesetzlicher Betreuer oder über eine Vorsorgevollmacht eine andere Person diese Aufgabe übernehmen.

Der Antrag auf Pflegegeld wird laut pflege.de bei der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung der pflegebedürftigen Person gestellt. Diese ist in der Regel an die Krankenkasse angegliedert, sodass man sich laut dem Portal auch an diese wenden kann.

Der Antrag selbst kann formlos gestellt werden. Heißt: Um Pflegegeld zu beantragen, reicht in der Regel zunächst eine E-Mail, ein Anruf, ein Fax oder ein Brief aus. Anschließend erhalten Antragstellerinnen und Antragsteller laut pflege.de ein Antragsformular von der Pflegeversicherung, das den Antrag vervollständigt. Als Antragsdatum gilt aber der Tag der ersten Kontaktaufnahme. Das ist für die Auszahlung relevant.