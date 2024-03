Pflicht-Beratung verpasst: Wird das Pflegegeld gestrichen?

Zu den Voraussetzungen für Pflegegeld gehört auch die Teilnahme an regelmäßigen Beratungsterminen. Wird das Pflegegeld gestrichen, wenn man einen solchen Termin verpasst?

In Deutschland leben rund fünf Millionen pflegebedürftige Menschen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge werden davon etwa 84 Prozent zu Hause gepflegt - alleine durch Angehörige, mit Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes oder alleine durch einen Pflegedienst. Übernehmen Angehörige die Pflege, besteht laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) ab Pflegegrad 2 Anspruch auf Pflegegeld oder anteiliges Pflegegeld.

Die Leistung wurde im Rahmen der Pflegereform 2023 zum 1. Januar 2024 erhöht. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bekommen nun 332 Euro, mit Pflegegrad 3 573 Euro, mit Pflegegrad 4 765 Euro und mit Pflegegrad 5 sind es 947 Euro pro Monat.

Zu den Voraussetzungen für den Bezug von Pflegegeld gehört laut dem BMG unter anderem, dass die häusliche Pflege sichergestellt ist. Findet die Pflege alleine durch Angehörige, Freunde oder ehrenamtlich tätige Pflegepersonen statt - ohne Unterstützung eines Pflegedienstes -, müssen dazu in regelmäßigen Abständen Pflegeberatungen nach Paragraf 37 SGB XI in Anspruch genommen werden. Was passiert aber, wenn Pflegebedürftige einen solchen Beratungstermin verpassen? Wird ihnen das Pflegegeld gestrichen?

Pflegeberatung bei Pflegegeld: Wie häufig wird sie durchgeführt?

Wenn Pflegebedürftige alleine durch Angehörige gepflegt werden, sollen regelmäßige Pflegeberatungen beziehungsweise Beratungseinsätze laut dem BMG die Qualität der häuslichen Pflege sichern. Der Barmer Krankenversicherung zufolge werden dabei pflegebedürftige und pflegende Angehörige individuell von Fachkräften beraten. Sie erhalten Tipps und Informationen, die die Pflege und Versorgung zu Hause erleichtern sollen. Die Kosten dafür trägt die Pflegeversicherung.

Laut dem BMG müssen Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 und Pflegegrad 3 die Pflegeberatung jedes Halbjahr, mit Pflegegrad 4 und Pflegegrad 5 jedes Vierteljahr in Anspruch nehmen. Dabei findet der Beratungseinsatz dort statt, wo die pflegebedürftige Person versorgt wird - in der Regel also bei dieser zu Hause. Von dieser Regel gibt es noch bis Ende Juni eine Ausnahme. Zwar muss die erste Beratung immer zu Hause stattfinden, aber seit 1. Juli 2022 und noch bis 30. Juni 2024 kann jeder zweite Beratungseinsatz laut Paragraf 37 SGB XI auf Wunsch per Videokonferenz erfolgen.

Welche Fristen gelten aber für die Pflegeberatung bei alleinigem Bezug von Pflegegeld? Der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge gelten diese Zeiträume für den Beratungseinsatz:

Pflegegrad 1. Besuch 2. Besuch 3. Besuch 4. Besuch Pflegegrad 2 1. Januar bis 30. Juni 1. Juli bis 31. Dezember



Pflegegrad 3 1. Januar bis 30. Juni 1. Juli bis 31. Dezember



Pflegegrad 4 1. Januar bis 31. März 1. April bis 30. Juni 1. Juli bis 30. September 1. Oktober bis 31. Dezember Pflegegrad 5 1. Januar bis 31. März 1. April bis 30. Juni 1. Juli bis 30. September 1. Oktober bis 31. Dezember





Übrigens: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sowie Pflegebedürftige, die von Angehörigen und durch einen Pflegedienst versorgt werden, dürfen - müssen aber nicht - die Pflegeberatung einmal pro Halbjahr nutzen.

Pflegeberatung verpasst: Wird das Pflegegeld gestrichen?

Bei der Pflegeberatung beziehungsweise den Beratungseinsätzen nach Paragraf 37 SGB XI handelt es sich um verpflichtende Termine. Werden diese nicht "abgerufen", hat die Pflegekasse - egal ob gesetzlich oder privat - das Pflegegeld nach dem Gesetz "angemessen zu kürzen und im Wiederholungsfall zu entziehen". Was bedeutet das?

Wer die verpflichtende Pflegeberatung nicht bis zum Fristablauf am 31. März, 30. Juni, 30. September oder 31. Dezember in Anspruch nimmt, muss mit einer Kürzung oder einer Streichung des Pflegegeldes rechnen. Laut haufe.de gilt eine Kürzung von 50 Prozent als angemessen. Je nach Situation kann dieser Satz in Einzelfällen allerdings abweichen.

Über eine bevorstehende Kürzung des Pflegegeldes werden Pflegebedürftige laut haufe.de unmittelbar nach Ablauf der 3- oder 6-Monatsfrist von ihrer Pflegeversicherung informiert. Gekürzt wird die Leistung anschließend zum 1. des auf die Mitteilung folgenden Monats.

Ein Beispiel: Paul ist pflegebedürftig, hat einen Pflegegrad 3 und im Zeitraum von 1. Januar bis 30. Juni keinen Beratungseinsatz abgerufen. Paul hat die Frist für die Pflegeberatung also verpasst. Am 8. Juli erhält er diesbezüglich eine Mitteilung seiner Pflegeversicherung. Darin wird er über die Pflegegeldkürzung ab 1. August informiert.

Auch nach Fristablauf können Pflegebedürftige noch Beratungseinsätze abrufen. Nimmt eine pflegebedürftige Person während einer veranlassten Pflegegeldkürzung eine Pflegeberatung in Anspruch, wird das Pflegegeld laut haufe.de ab dem Tag der Beratung wieder voll ausgezahlt. Das gilt auch, wenn das Pflegegeld gestrichen wurde, weil nach der Kürzung auch im darauffolgenden Zeitraum kein Beratungseinsatz abgerufen wurde.

Übrigens: Auch wenn es sehr selten vorkommt, kann es sein, dass bereits ausgezahltes Pflegegeld zurückgezahlt werden muss. Das kann zum Beispiel nach dem Tod der berechtigten pflegebedürftigen Person der Fall sein.