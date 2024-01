Wie lange wird Pflegegeld bei einem Krankenhausaufenthalt weiterbezahlt?

Wenn Pflegebedürftige ins Krankenhaus müssen, kann sich das auch auf das Pflegegeld auswirken. Was man beachten muss, um nicht ohne Pflegeleistungen dazustehen.

Dass Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, auch mal ins Krankenhaus oder in eine Rehaeinrichtung müssen, ist nicht unüblich. Aber das kann sich auf das Pflegegeld auswirken. Wie lange ein Aufenthalt im Krankenhaus höchstens sein darf, damit die Pflegekasse weiterhin zahlt, erfahren Sie hier.

Was passiert mit dem Pflegegeld bei Krankenhausaufenthalt?

Wer nur ein paar Tage in der Klinik bleibt, muss laut Angaben des Sozialverbands VdK noch nichts befürchten. Bis zu vier Wochen darf der Aufenthalt dauern, ohne dass die Pflegekasse Zahlungen einstellt. Auch wenn die pflegebedürftige Person mehrmals im Jahr aus unterschiedlichen Gründen ins Krankenhaus muss, entsteht ihr kein Nachteil. Die Voraussetzung ist aber, dass die Aufenthalte nicht unmittelbar aufeinander folgen.

Überschreitet man allerdings diese 28 Tage Aufenthalt, setzt die Pflegekasse ab dem 29. Tag die Zahlung des Pflegegeldes aus. Gezahlt wird dann erst wieder, wenn der oder die Pflegebedürftige in "die häusliche Umgebung" zieht. Das muss nicht zwingend das eigene Zuhause der betroffenen Person sein, sondern meint zum Beispiel auch die Wohnung eines pflegenden Angehörigen.

Wie lange muss man zwischen den Aufenthalten zu Hause sein, um Pflegegeld zu bekommen?

Das Gute ist: Häufig bekommt man nach einer Behandlung im Krankenhaus nicht direkt im Anschluss einen Platz in der Reha. Es reicht bereits aus, nur einen Tag in die häusliche Umgebung zurückzukehren, bevor man in die Rehaeinrichtung wechselt, um weiterhin Pflegegeld ausbezahlt zu bekommen.

Verbessert sich der Zustand des Pflegebedürftigen nach einem Krankenhausaufenthalt nicht, empfiehlt der Sozialverband VdK, den Pflegegrad erhöhen zu lassen. Ab Anfang 2024 können Pflegebedürftige wegen der Pflegereform aber sowieso auf ein höheres Pflegegeld hoffen.

Übrigens: Das Pflegegeld sowie andere Leistungen der Pflegeversicherung wurden im Rahmen der Pflegereform 2023 zum 1. Januar 2024 erhöht.