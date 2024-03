Pflegegeld-Auszahlung im April 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Das Pflegegeld steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 zu, die zu Hause gepflegt werden. Ausgezahlt wird es monatlich. Wann es im April 2024 auf dem Konto ist, lesen Sie hier.

In Deutschland wird ein Großteil der rund fünf Millionen pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt - laut dem Statistischen Bundesamt sind es 84 Prozent. Die Versorgung übernehmen dann meist Angehörige, mit oder ohne Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes.

Findet die Pflege durch Angehörige statt, haben Pflegebedürftige Anspruch auf ein monatliches Pflegegeld. Doch wann wird das Pflegegeld eigentlich ausgezahlt und wann ist es im April 2024 auf dem Konto?

Pflegegeld 2024: Wie hoch ist die Leistung?

Das Pflegegeld steht laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 zu, die zu Hause durch Angehörige, Freunde oder andere ehrenamtliche Pflegepersonen versorgt werden. Mit Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch. Im Rahmen der Pflegereform 2023 wurde das Pflegegeld genau wie einige andere Leistungen der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2024 erhöht.

Das Pflegegeld richtet sich in seiner Höhe nach den Pflegegraden und ist entsprechend gestaffelt. Pflegebedürftige mit Anspruch auf Pflegegeld erhalten seit Januar 2024 zwischen 16 und 46 Euro mehr Geld - das entspricht einer Steigerung um fünf Prozent. So viel Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige aktuell pro Monat:

Wenn die Pflege nicht allein durch Angehörige stattfindet, sondern ein ambulanter Pflegedienst einen Teil übernimmt, die Pflegesachleistungen aber nicht komplett ausgeschöpft werden, kann ein Anspruch auf die Kombinationsleistung bestehen. Laut dem BMG wird dann allerdings nur ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt.

Übrigens: Das Pflegegeld soll zum 1. Januar 2025 erneut steigen - dann um 4,5 Prozent. Offizielle Zahlen gibt es vom BMG zwar noch nicht, aber Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 dürften dann etwa 347 Euro, mit Pflegegrad 3 598 Euro, mit Pflegegrad 4 799 Euro und mit Pflegegrad 5 989 Euro bekommen.

Pflegegeld im April 2024: Wann wird es ausgezahlt?

Das Pflegegeld wird laut dem Pflegeportal pflege.de in der Regel am ersten Werktag eines Monats für diesen Monat im Voraus ausgezahlt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Pflegebedürftige gesetzlich oder privat pflegeversichert sind.

Da am 1. April 2024 Ostermontag ist - ein Feiertag -, fällt die Pflegegeld-Auszahlung für April 2024 auf Dienstag, den 2. April 2024.

In Stein gemeißelt ist das aber nicht. So gibt etwa die Techniker Krankenkasse (TK) an, dass das Pflegegeld für TK-Versicherte am letzten Arbeitstag vor Monatsende für den Folgemonat ausgezahlt wird. Die Barmer Krankenkasse nennt keine festen Termine, sondern gibt lediglich an, das Pflegegeld werde monatlich im Voraus überwiesen.