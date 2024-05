Pflegegeld-Auszahlung im Juni 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Pflegegeld können Pflegebedürftige bekommen, die zu Hause von Angehörigen gepflegt werden. Die Leistung wird monatlich ausgezahlt. Wann ist das Geld im Juni 2024 auf dem Konto?

Werden Pflegebedürftige in den eigenen vier Wänden durch Angehörige, Freunde oder eine andere ehrenamtliche Pflegeperson versorgt und gepflegt, besteht in vielen Fällen Anspruch auf Pflegegeld. Das ist laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) auch dann der Fall, wenn ein ambulanter Pflegedienst einen Teil der Pflege übernimmt und Angehörige unterstützt.

Das Pflegegeld ist eine Leistung der Pflegeversicherung und wird in der Regel monatlich ausgezahlt. Häufig geben Pflegebedürftige das Geld als Anerkennung an ihre Pflegeperson weiter, ein Anspruch darauf besteht allerdings nicht. Doch wann kommt das Pflegegeld eigentlich auf dem Konto von Berechtigten an? Wann die Leistung im Juni 2024 ausgezahlt wird, lesen Sie hier.

Pflegegeld 2024: Wie hoch ist es und wer hat Anspruch?

Das Pflegegeld soll laut dem BMG sicherstellen, dass Pflegebedürftige selbst darüber entscheiden können, wie und von wem sie gepflegt werden. Dazu werden sie von der Pflegeversicherung finanziell unterstützt.

Voraussetzung für den Bezug von Pflegegeld ist, dass die häusliche Pflege zum Beispiel durch Angehörige sichergestellt ist und mindestens Pflegegrad 2 vorliegt. Mit Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld. Wie die Leistung eingesetzt wird, steht berechtigten Pflegebedürftigen frei. Wenn zudem ambulante Pflegesachleistungen beansprucht werden, können beide Leistungen kombiniert werden. Dann wird das Pflegegeld jedoch nur anteilig ausgezahlt.

Diese Geldleistung steht Pflegebedürftigen der Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 laut dem BMG zu:

Übrigens: Das Pflegegeld soll zum 1. Januar 2025 erneut steigen - dann um 4,5 Prozent. Außerdem haben Patientenschützer eine pauschale Pflegegeld-Erhöhung um 300 Euro gefordert.

Pflegegeld im Juni 2024: Wann wird das Geld ausgezahlt?

Das Pflegegeld wird laut dem Pflegeportal pflege.de in der Regel am ersten Werktag des Monats für diesen Monat im Voraus gezahlt. Dabei ist es unerheblich, ob Pflegebedürftige gesetzlich oder privat pflegeversichert sind.

Da im Juni 2024 der Erste sowie der Zweite des Monats auf ein Wochenende fallen, wird das Pflegegeld am Montag, 3. Juni 2024, ausgezahlt.

Aber: Das Datum ist nicht in Stein gemeißelt. Die Techniker Krankenkasse (TK) gibt etwa an, dass das Pflegegeld für TK-Versicherte am letzten Arbeitstag vor Monatsende für den Folgemonat ausgezahlt wird - das wäre für Juni 2024 also der 31. Mai. Die Barmer Krankenkasse hingegen nennt keine festen Termine, sondern gibt lediglich an, das Pflegegeld werde monatlich im Voraus überwiesen.