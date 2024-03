Kombinationsleistung bei Pflegegrad 3: Wie viel Geld gibt es mit Pflegegeld und Pflegedienst?

Pflegegeld und Pflegesachleistungen können kombiniert werden. Die Leistungen werden dann anteilig berechnet. Wie viel Geld bekommen Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3?

Pflege findet in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt größtenteils zuhause statt. Pflegebedürftige werden dann von Angehörigen oder einem ambulanten Pfegedienst betreut. Je nachdem wer die Pflege übernimmt, unterstützt die Pflegekasse Pflegebedürftige finanziell mit dem Pflegegeld oder den Pflegesachleistungen.

Dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zufolge können beide Leistungen als sogenannte Kombinationsleistung gleichzeitig von der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall teilen sich pflegende Angehörige und ein Pflegedienst die Pflegearbeit und sowohl das Pflegegeld als auch die Pflegesachleistungen können nur noch anteilig in Anspruch genommen werden. Was bedeutet das für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3?

Pflegegeld und Pflegedienst: Wer kann die Kombinationsleistung in Anspruch nehmen?

Laut Paragraf 38 SGB XI erhalten Pflegebedürftige, die ihre zustehenden Pflegesachleistungen nur teilweise in Anspruch nehmen, "daneben ein anteiliges Pflegegeld". Dem Pflegeportal pflege.de zufolge bedeutet das, dass pflegebedürftige Personen Anspruch auf die Kombinationsleistung haben, sobald sie Anspruch auf Pflegegeld sowie ambulante Pflegesachleistungen haben.

Mit Pflegegrad 1 besteht also kein Anspruch, Personen mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 können die Kombinationsleistung aber nutzen, wenn...

die Pflege zuhause stattfindet,

zuhause stattfindet, die Pflegesachleistungen nicht voll ausgeschöpft werden und

nicht voll ausgeschöpft werden und die Kombinationspflege bei der Pflegekasse beantragt ist.

Pflegegeld und Pflegedienst: Wie wird die Kombinationsleistung berechnet?

Die Kombinationsleistung in der Pflege berechnet sich aus dem Pflegegeld und den Pflegesachleistungen. Ausschlaggebend ist die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes. Laut pflege.de verringert sich nämlich der Anspruch auf Pflegegeld um den Prozentsatz der ausgeschöpften Pflegesachleistung.

Grundlage der Rechnung ist also die Höhe der Leistungen je nach Pflegegrad. Diese Summen stehen Pflegebedürftigen beim Pflegegeld und den Pflegesachleistung laut dem BMG zu:



Pflegegeld Pflegesachleistung Pflegegrad 1 kein Anspruch kein Anspruch Pflegegrad 2 332 Euro 761 Euro Pflegegrad 3 573 Euro 1432 Euro Pflegegrad 4 765 Euro 1778 Euro Pflegegrad 5 947 Euro 2200 Euro





Übrigens: Das Pflegegeld und die Pflegesachleistung werden zum 1. Januar 2025 erneut erhöht. Dann ergeben sich auch andere Beträge für die Kombinationsleistung.

Kombinationsleistung bei Pflegegrad 3: Wie viel Geld bekommen Pflegebedürftige?

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 haben seit der Erhöhung zum 1. Januar 2024 Anspruch auf 573 Euro Pflegegeld und 1432 Euro für einen ambulanten Pflegedienst. Sollen die Leistungen kombiniert werden, kommt es darauf an, zu wie viel Prozent die Pflegesachleistung jeweils ausgeschöpft wird.

Für Pflegegrad 3 ergibt sich damit in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung in der Pflege:

Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) Pflegegeld Pflegesachleistung Anspruch 0 : 100 0 Euro 1432 Euro 1432 Euro 10 : 90 57,30 Euro 1288,80 Euro 1346,10 Euro 20 : 80 114,60 Euro 1145,60 Euro 1260,20 Euro 30 : 70 171,90 Euro 1002,40 Euro 1174,30 Euro 40 : 60 229,20 Euro 859,20 Euro 1088,40 Euro 50 : 50 286,50 Euro 716 Euro 1002,50 Euro 60 : 40 343,80 Euro 572,80 Euro 916,60 Euro 70 : 30 401,10 Euro 429,60 Euro 830,70 Euro 80 : 20 458,40 Euro 286,40 Euro 744,80 Euro 90 : 10 515,70 Euro 143,20 Euro 658,90 Euro 100 : 0 573 Euro 0 Euro 573 Euro





Übrigens: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 dürfen zwar noch Auto fahren, sollten es vermutlich aber nicht mehr. Sind sie in einer Klinik, kann es sein, dass ihnen eine Begleitperson zusteht.