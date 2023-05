Das Pflegeheim wird teurer: Wer trägt die Mehrkosten?

Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim sind immens - und steigen 2023 weiter an. Wie sieht es mit der Zuzahlung aus und wer kommt für die Mehrkosten auf?

In einer alternden Gesellschaft ist die Pflege eines der Kernthemen für die kommenden Jahrzehnte. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebt gerade mal rund jeder sechste pflegebedürftige Mensch in Deutschland in einem Pflegeheim, während der Rest zu Hause gepflegt wird. Auch wenn das aus Sicht der Betroffenen die wohl angenehmere Lösung ist: In zahlreichen Fällen dürfte der finanzielle Aspekt entscheidend sein.

Der Platz in einem Pflegeheim erfordert immense Kosten - und die sind in den vergangenen Monaten weiter gestiegen. Laut tagesschau.de müssen Pflegebedürftige sowie Angehörige für das erste Jahr in einer deutschen Einrichtung im Schnitt nun 2411 Euro monatlich löhnen. Innerhalb eines Jahres seien das 278 Euro mehr. Wirkt sich das auf die Zuzahlungen aus und wer muss für die Mehrkosten aufkommen? Wir erläutern die Sachlage.

Gestiegene Pflegekosten stellt Betroffene vor Herausforderung

Wie es um die Zuschüsse der Pflegeversicherung und den Eigenanteil bestellt ist, haben wir bereits dargestellt. Von den gesamten Pflegekosten wird je nach Pflegegrad ein Teil von der Pflegekasse übernommen. Das Bundesgesundheitsministerium schildert, dass die Leistungen der Pflegeversicherung individuell auf die betroffene Person zugeschnitten wird, egal ob im Heim oder Zuhause. Der restliche Anteil an den Aufwendungen muss selbst übernommen werden, so die Unterkunftskosten. Kann der Eigenanteil schließlich nicht selbst oder durch Angehörige aufgebracht werden, gibt es die Möglichkeit auf Sozialhilfe, die bei entsprechender Bedürftigkeit gewährt wird.

Im Jahr 2023 ändert sich im Bereich Pflege einiges, die Inflation schlägt zwangsläufig auch in diesem ohnehin kostspieligen Sektor zu. Im Zuge dessen gibt es auch mehr Lohn für die Pflegekräfte. Wie so oft bei Tariferhöhungen gilt jedoch: Was einerseits gerecht erscheint, stellt andere wiederum vor Probleme - weil sie die Mehrkosten nicht stemmen können.

Höhere Kosten im Pflegeheim - so werden sie umgesetzt

Die Verbraucherzentrale erklärt, dass Pflegeeinrichtungen nicht einfach willkürlich die Kosten für Betreuung steigen lassen können. Zunächst müssen sie mit Pflegekassen und Sozialhilfeträgern im Rahmen des Versorgungsvertrages neu verhandelt werden. Erst nach einer Einigung können die Sätze für Pflege, den Wohnraum sowie Verpflegung angepasst werden und dementsprechend weitergereicht.

Im Falle von Selbstzahlern ohne Pflegezuschüsse ist eine willkürliche Preiserhöhung übrigens ebenfalls untersagt: Zum Beispiel müssen sowohl die Erhöhung als auch das neue Entgelt angemessen sein, führt die Verbraucherzentrale aus - und gibt einen Tipp: Im Rahmen des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) haben Pflegebedürftige bzw. Angehörige Anspruch darauf, einen Blick in die Kalkulationsunterlagen des Pflegeunternehmens zu werfen. Sollten die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse nicht ausreichen oder das Gefühl bestehen, einer ungerechtfertigten Kostenerhöhung aufzusitzen, sollte man sich unabhängig beraten lassen.

Wer trägt die Mehrkosten, wenn das Pflegeheim immer teurer wird?

Zunächst mal sind Betroffene - also Pflegebedürftige und ihre Angehörigen - mit den höheren Kosten in Pflegeheimen alleine gelassen. Die Preissteigerungen dürften bei zahlreichen Familien für Existenzängste schüren. Beteiligt sich die Pflegekasse an den plötzlich gestiegenen Kosten für Heimbewohnerinnen und -bewohner? Dazu haben wir die entsprechende Stelle im Bundesgesundheitsministerium gefragt: Eine derartige Situation führt nicht dazu, dass dann zwangsläufig auch die Pflegekasse mehr Geld bezuschusst. Was bei einer angespannten finanziellen Situation somit auf der Hand liegt: Wer pflegebedürftig ist, sich die dafür erforderliche Finanzierung jedoch nicht leisten kann, könnte Anspruch auf Sozialhilfe haben.

Für 2023 ist unter Minister Karl Lauterbach eine Pflegereform anberaumt, die zunächst eine Stabilisierung der Finanzgrundlage vorsieht. Im nächsten Schritt sollen zum Januar 2025 dann sämtliche Leistungsbeträge im Bereich der Pflege auch für die betroffenen Bedürftigen angepasst werden, so eine Mitteilung des Ministeriums.