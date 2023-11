Praktikums-Gehalt in Deutschland: Wie viel verdient man im Durchschnitt?

Dass Praktikanten nicht gerade als die Topverdiener im Unternehmen gelten, ist klar. Aber welches Gehalt dürfen sie hierzulande durchschnittlich erwarten?

Für viele ist es irgendwann im Laufe der Ausbildung einmal unumgänglich – das Praktikum. Kollegen über die Schulter schauen, Fragen stellen und vielleicht schon eigene kleine Projekte übernehmen, um sich einzubringen. Für all diesen Aufwand wird man allerdings selten reichlich belohnt. Das gilt jedenfalls in monetärer Hinsicht. Sollte es doch ein Gehalt geben, stellt sich für einige schon im Vorhinein die Frage, wie hoch dieses ausfallen wird. Wir haben deshalb recherchiert und folgende Antworten gefunden.

So hoch ist ein Praktikums-Gehalt in Deutschland

Ehe man sich der eingangs erwähnten Frage nähert, sollte zwischen den unterschiedlichen Arten von Praktika differenziert werden. Studenten beispielsweise sind aufgrund von Studienverordnungen häufig dazu verpflichtet, ein sogenanntes Pflichtpraktikum abzuleisten. Solche sind meist jedoch, obwohl sie in Vollzeit erbracht werden, unbezahlt. Manche Firmen hingegen einigen sich auf 520 Euro pro Monat, sodass die Beschäftigung sozialversicherungsfrei bleibt. Etwas anders sieht es wiederum bei freiwilligen Praktika aus. Hier muss ab einer Länge von drei Monaten der Mindestlohn in Höhe von derzeit 12 Euro pro Stunde gezahlt werden.

Sofern den Praktikanten letztlich ein Gehalt überwiesen wird, unterscheidet sich dessen Höhe teils dramatisch. Dabei scheint es vor allem auf die Unternehmensgröße anzukommen, wie aus dem Clevis-Praktikantenspiegel des Jahres 2019 hervorgeht. Demnach ließen sich bei Konzernen im Durchschnitt 1318 Euro monatlich erzielen, während Praktikanten bei KMU nur rund 1087 Euro brutto im Monat erhielten. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch. Die Praktikantengehälter stiegen verglichen mit 2016 deutlich an.

Praktikums-Gehalt in Deutschland nach Branche

Nicht nur die Unternehmensgröße kann Einfluss auf die Höhe des gezahlten Praktikums-Gehalts nehmen. Es kommt auch darauf an, in welchem Bereich erste Erfahrungen gesammelt werden sollen. Eher unterdurchschnittlich verdienten Praktikanten 2021 laut Angaben von Praktikum.info im Bereich Marketing und Medien mit 692 Euro brutto im Monat sowie im Energie-, Bau- und Rohstoffsektor, wo es allerdings immerhin 809 Euro gab. Besser sieht es dafür für Praktikanten der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung aus. Sie kamen im Durchschnitt auf ein Bruttogehalt von 1420 Euro. Damit werden sie lediglich von einer Gruppe auf die Plätze verwiesen. So gab es für Praktikanten im Bereich Transport und Logistik nämlich am meisten Gehalt. Rund 1690 Euro brutto im Monat wurden ausgezahlt.

Praktikums-Gehalt in Deutschland nach Städten

Letztlich sollten Praktikanten auf der Suche nach einem möglichst gut bezahlten Job auch die Region im Blick behalten. Wenig verwunderlich lässt sich in großen Städten mehr verdienen als im Umland. Doch selbst unter den Städten treten einige beachtenswerte Abweichungen auf. Gemäß Angaben der Jobplattform Stepstone zählen Wuppertal, Hamburg, Bonn, München und Stuttgart zu den fünf Städten, die Praktikanten im Durchschnitt das höchste Gehalt anbieten. Vor allem Stuttgart setzt sich in dieser Rangliste ab. Mehr als 36.000 Euro pro anno können Praktikanten dort erwarten. Naheliegend ist, dass diese Zahl auf den Autobauer Mercedes zurückgeht beziehungsweise maßgeblich von diesem beeinflusst wird.

Alternativen zum Praktikums Gehalt in Deutschland

Auch wenn Geld sicherlich eine Form der Wertschätzung ist, sollte es bei Praktika um weit mehr als nur die Bezahlung gehen. Im Fokus steht normalerweise das Erlernen neuer Fähigkeiten sowie das Knüpfen von Kontakten. Gerade letztere können auf längere Zeit gesehen einen Wert entfalten, der sich nur schwer in Geld messen lässt. Schließlich kann auch ein gutes Zeugnis nach Beendigung des Praktikums der Türöffner sein, der den Weg für weitere Möglichkeiten ebnet.