Keine Gaspreisbremse bei Flüssiggas: Wie wird der Härtefall beantragt?

Seit März entlastet die Gaspreisbremse Privathaushalte. Doch für Flüssiggas gilt das nicht. Dafür hat der Bund eine Härtefallregelung beschlossen. Wann die Preisbremse für Flüssiggas kommt und was geplant ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Die Energiekosten sind im vergangenen Jahr immer weiter in die Höhe geschnellt, angetrieben durch den Krieg in der Ukraine. Nach der ersten staatlichen Unterstützung für Privathaushalte sowie kleine bis mittlere Unternehmen – der Dezember-Soforthilfe – ist nun seit März 2023 die Gaspreisbremse der Bundesregierung in Kraft. Der Staat deckelt die Gaspreise und will so Verbraucher vor immer weiter steigenden Kosten schützen.

Das gilt jedoch nicht für alle Heizmittel. Wer statt Erdgas beispielsweise Flüssiggas bezieht, also mit LNG (Methan) oder LPG (Propan-Butan-Gemisch) heizt, geht leer aus. Wie sich Flüssiggas-Nutzerinnen und -Nutzer trotzdem Unterstützung sichern können, lesen Sie hier.

Übrigens auch wer mit Pellets oder Heizöl heizt, kann von der Härtefallregelung profitieren.

Preisbremse für Flüssiggas: Was ist geplant?

Nicht nur die Kosten für Erdgas sind 2022 rapide angestiegen. Haushalte, die mit Flüssiggas heizen, „haben ebenfalls mit erheblichen Kostensteigerungen zu kämpfen“, erklärt die Bundesregierung. Deshalb habe der Bundestag die Voraussetzungen dafür geschaffen, eine Härtefallregelung einzurichten. Im Klartext: Die Koalitions-Fraktionen haben die Einrichtung eines zusätzlichen Härtefallfonds beschlossen. Wie die Tagesschau berichtet, haben sich Bund und Länder am 30. März 2023 nun endgültig auf die Auszahlung von Hilfen geeinigt.

Dafür stellt der Bund den Ländern finanzielle Mittel im Umfang von bis zu 1,8 Milliarden Euro bereit. Mit diesem Geld sollen die gestiegenen Heizkosten von privaten Verbrauchern aus dem Jahr 2022 abgefedert werden, die vom Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz nicht erfasst sind. Es geht also vorerst um den Zeitraum von 1. Januar bis 1. Dezember 2022.

Wie profitieren Flüssiggas-Verbraucherinnen und -Verbraucher von der Härtefallregelung?

Laut Bundesregierung soll die Berechnung der rückwirkenden Entlastung an die Systematik der Preisbremsen angelehnt werden. Heißt: Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher für ihren Flüssiggas-Einkauf im Jahr 2022 mindestens das Doppelte eines früher üblichen Preises – als Referenz soll laut Gesetz das Jahr 2021 dienen – gezahlt haben, übernimmt der Staat 80 Prozent aller weiteren Kosten, die über dem doppelten Preis liegen. Mehr als 2000 Euro schießt die Bundesregierung aber nicht zu. Das ist die Obergrenze. Liegt die errechnete Entlastung außerdem unter 100 Euro, gibt es kein Geld. Das ist die Bagatellgrenze.

Ein Beispiel:

Ein Haushalt hat im Jahr 2022 insgesamt 3000 Euro für Flüssiggas bezahlt.

bezahlt. Im Vorjahr war dieselbe Menge des Heizmittels für 1200 Euro zu bekommen.

Der Haushalt wird für den Preis bis 2400 Euro (die doppelte Summe der Kosten aus dem Vorjahr) also nicht unterstützt.

Von den zusätzlichen Kosten, also 600 Euro, übernimmt der Staat 80 Prozent und würde dem Beispiel-Haushalt 480 Euro erstatten.

Wie können Flüssiggas-Nutzerinnen und -Nutzer die Härtefallregelung beantragen?

Konkrete Details dazu, wie Verbraucherinnen und Verbraucher den Härtefall beantragen können, gibt es noch nicht. Fest steht aber schon, dass die Bundesländer für die administrative Umsetzung zuständig sein werden. Anträge müssen Verbraucherinnen und Verbraucher also in ihrem jeweiligen Heimatbundesland stellen. Die Aufteilung der Bundesmittel in Höhe von 1,8 Milliarden Euro soll nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen, der sich am Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl der einzelnen Bundesländer orientiert.

Laut dem Bundeswirtschaftsministerium müssen die Länder der vorläufigen Einigung mit dem Bund zur Härtefallregelung, die am 31. März 2023 beschlossen wurde, noch formell zustimmen und die Antragsverfahren entwickeln. Das berichtet die Tagesschau. "Die Freischaltung der notwendigen Portale und der Antragstellungen bei den Ländern wird schnellstmöglich erfolgen", hieß es aus dem Ministerium. Und: "Hierbei können sich zwischen den Ländern zeitliche Unterschiede ergeben."

Geplant ist dem Bericht zufolge aber ein "schlankes und unbürokratisches", IT-basiertes Antragsverfahren. Wer einen Antrag stellen möchte, müsste dabei in der Regel beispielsweise Rechnungen, Kontoauszüge und Belege für Zahlungen vorlegen.