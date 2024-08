Europa-Park bei ausländischen Touristen beliebt

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust, steht bei ausländischen Touristen hoch im Kurs. Wie aus einer von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) veröffentlichten Umfrage hervorgeht, kommt die südbadische Anlage mit Achterbahnen, Fahrgeschäften und Restaurants in einem Deutschland-Ranking auf Platz zwei - hinter dem Miniatur-Wunderland in Hamburg. Den Europa-Park im Ortenaukreis besuchen nach früheren Angaben der Inhaberfamilie Mack rund sechs Millionen Menschen pro Jahr.

Rund 25.000 Menschen aus anderen Ländern als Deutschland stimmten für die Umfrage online ab, wie die DZT mitteilte. Sie ist die von der Bundesregierung beauftragte Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland.

Baden-Württemberg ist auf der Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten weiter vertreten. Auf Rang 12 liegt der Bodensee mit der Insel Mainau und dem Unesco-Welterbe Klosterinsel Reichenau. Auf Platz 16 kommt das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis). Es folgen der Schwarzwald (Platz 18) und der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn im Kreis Heilbronn (Platz 19).

Icon Vergrößern Das Miniaturwunderland in Hamburg ist zur beliebtesten Sehenswürdigkeit in Deutschland gewählt worden. Foto: Markus Scholz/dpa Icon Schließen Schließen Das Miniaturwunderland in Hamburg ist zur beliebtesten Sehenswürdigkeit in Deutschland gewählt worden. Foto: Markus Scholz/dpa