Keine Angst vor Inkasso-Schreiben

Wenn eine Forderung eines Inkasso-Unternehmens ins Haus flattert, ist der Schreck oft groß. Wie man sich verhalten sollte, wenn einem ein Inkasso-Schreiben zugeht.

Letzte Mahnung? Zwangsvollstreckung? Staatsanwaltschaft? Wenn man Post eines Inkasso-Unternehmens bekommt, ist der Schreck oft groß, denn viele Forderungsschreiben sind darauf ausgelegt, den Empfängern Angst zu machen. Dennoch sollte man einen kühlen Kopf behalten und sorgfältig prüfen, ob die Forderung überhaupt berechtigt ist. Denn längst nicht jedes Inkasso-Unternehmen ist seriös.

Unternehmen, aber auch Privatleute, können Inkasso-Büros beauftragen, wenn sie der Ansicht sind, dass jemand eine Rechnung nicht fristgerecht bezahlt hat. Für das Eintreiben der Forderung erhält das Inkasso-Unternehmen eine Vergütung, die es dem vermeintlichen Schuldner gemeinsam mit der offenen Forderung in Rechnung stellt. Mitunter kaufen Inkasso-Büros den Gläubigern auch eine Forderung ab und treiben diese im eigenen Namen ein.

Grundsätzlich gebe es mehrere Arten von Inkasso, sagt Ines Danzeisen vom Europäischen Verbraucherzentrum: „Die mit den berechtigten Forderungen: Hier gibt es tatsächlich eine Forderung, weil eine fällige Rechnung nicht bezahlt wurde. Dann gibt es Inkasso-Büros, die eine Forderung eintreiben wollen, obwohl diese bereits beglichen wurde.“ Darüber hinaus gebe es Inkasso-Büros, die Forderungen eintreiben möchten, die von vorneherein unrechtmäßig sind, so die Verbraucherschützerin.

Forderungen von Inkasso-Unternehmen: Unabhängige Prüfer stehen bereit

Inkasso-Unternehmen würden nicht selten großen Druck ausüben, sagt Danzeisen. „Die Androhung von rechtlichen Maßnahmen und die Art und Weise der Mitteilung können die Betroffenen sehr verunsichern.“ Bevor man etwas bezahlt, sollte man das Schreiben prüfen lassen. Hier bietet sich der kostenlose Inkasso-Check der Verbraucherzentralen an.

Besondere Vorsicht sollte man bei per E-Mail erhaltenen Mahnschreiben walten lassen. Denn oft sind gefälschte Inkasso-Mails im Umlauf. Abzocker fordern bevorzugt angeblich angefallene Kosten für Abonnements oder Gewinnspiele ein. „Betroffene sollten in einem ersten Schritt überlegen, ob sie in der Vergangenheit einen Vertrag eingegangen sind, bei dem sie die Rechnung nicht beglichen haben“, erklärt Sabine Brandl, Juristin bei der Ergo Rechtsschutz Leistungs GmbH. Wer sich unsicher sei, solle seine Kontoauszüge mit den Onlinebestellungen abgleichen. „In einem vertrauenswürdigen Schreiben muss das Inkasso-Büro den Auftraggeber sowie den Grund für die Forderung nennen und Angaben zur Höhe der Inkasso-Kosten machen“, erklärt Brandl. Außerdem ist es ein Warnsignal, wenn ein Inkasso-Schreiben ausschließlich per Mail kommt: „Obwohl Inkasso-Schreiben nach dem Gesetz durchaus per Mail verschickt werden dürfen, wählt die Mehrzahl der seriösen Firmen nach wie vor den Postweg“, so die Juristin.

Schon eine einfache Internetrecherche kann Klarheit schaffen

Um unseriöse Mahnschreiben zu identifizieren, hilft oft schon eine kurze Internetrecherche nach dem Namen der Firma. Zudem müsse ein Inkasso-Dienstleister im Rechtsdienstleistungsregister eingetragen sein. Prüfen kann man das online unter www.rechtsdienstleistungsregister.de. Ist das Inkasso-Unternehmen dort nicht registriert, ist es unseriös – dann kann man die Forderung auch getrost ignorieren, denn es handelt sich um einen Betrugsversuch. Um das zu überprüfen, können Betroffene die im Rechtsdienstleistungsregister angegebene Nummer des Inkasso-Büros anrufen und dort nachfragen.

Ist die Forderung hingegen berechtigt, sollte man sie in der angegebenen Frist begleichen, denn sonst können rechtliche Konsequenzen in Form eines gerichtlichen Mahnbescheids und anschließend sogar dem Gerichtsvollzieher und der Lohnpfändung drohen. Wer nicht sofort zahlen kann, sollte das Gespräch mit dem Inkasso-Unternehmen suchen und eine Begleichung der offenen Rechnung in Raten anbieten. Seriöse Inkasso-Unternehmen sind daran interessiert, gemeinsam mit dem Schuldner eine verträgliche Lösung zu finden.

Das Oberlandesgericht fällte richtungsweisendes Urteil

Die mit der Hauptforderung in Rechnung gestellten Gebühren der Inkasso-Firma sollte man immer noch ganz genau überprüfen. „In Deutschland muss der Verbraucher die Inkasso-Gebühren bezahlen, sofern diese berechtigterweise erhoben werden“, erklärt Danzeisen. „Die Inkasso-Gebühren können teilweise sehr hoch ausfallen, was oft nicht gerechtfertigt ist.“ Dabei können sich auch die Gebührenforderungen großer, vermeintlich seriöser Inkasso-Firmen als rechtswidrig herausstellen. So befand das Oberlandesgericht in Hamburg, dass die Gebührenforderungen der zur Otto Group gehörenden EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH rechtswidrig seien. Die betroffenen Verbraucher müssten die verlangten Inkasso-Kosten nicht zahlen und könnten bereits geleistete Zahlungen zurückfordern, so die Richter.

„Unternehmen dürfen sich nicht auf dem Rücken von Verbraucherinnen und Verbrauchern bereichern“, sagt Ramona Pop, Vorständin der Verbraucherzentrale Bundesverbands, die die Klage gegen EOS angestrengt hatte. Viele der betroffenen Verbraucher stünden finanziell ohnehin schon stark unter Druck. „Ihnen künstlich erhöhte Kosten durch Inkasso-Büros abzuknöpfen, darf nicht sein.“ Das Urteil sei ein Signal für die gesamte Branche: "Auch andere Unternehmen müssen sich daran orientieren.“