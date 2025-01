Krebsrisiko lässt sich um bis zu 40 Prozent senken

Die Risikofaktoren für ein Krebsleiden lesen sich wie eine Liste der gängigsten Gewohnheiten, die man zu Neujahr angehen möchte. In einer Studie der American Cancer Society lautet die Reihenfolge so: Zigaretten, Übergewicht, Alkohol, zu wenig Sport, Verzehr von roten und verarbeitetem Fleisch, zu wenig Obst und Gemüse sowie zu wenig Ballaststoffe und Kalzium.

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass bei US-amerikanischen Erwachsenen ab 30 Jahren etwa 40 Prozent der Krebserkrankungen auf beeinflussbaren Risikofaktoren zurückzuführen sind. Dazu gehören neben dem ungesunden Lebenswandel mit Zigaretten und dem falschen Essen noch weitere Faktoren. Auch zu viel UV-Strahlung und sieben krebserregende Infektionen wurden mit als Risiko aufgenommen.

Daten für Deutschland ganz ähnlich

Die Ergebnisse seien auf Deutschland übertragbar, sagt Ute Mons, Leiterin der Abteilung Primäre Krebsprävention im Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, der Deutschen Presse-Agentur. «Solche Daten sehen wir in fast allen Industrienationen fast spiegelbildlich.»

Eine Untersuchung des DKFZ aus dem Jahr 2018 kam für die wichtigsten Krebserkrankungen zu dem Schluss, dass 37 Prozent auf Risikofaktoren zurückzuführen seien. Dabei wurde aber unter anderem die UV-Strahlung der Sonne nicht berücksichtigt.

Übergewicht oft unterschätzt

Dass Rauchen krebserregend ist und vor allem Lungenkrebs verursacht, ist hinlänglich bekannt. Zigaretten hatten in der US-Studie auch den mit Abstand stärksten Einfluss auf das vermeidbare Krebsrisiko.

Das DKFZ weist aber auch darauf hin, dass bei fettleibigen Menschen erheblich häufiger Brustkrebs nach den Wechseljahren und Darmkrebs auftreten als bei normal-gewichtigen Menschen. Bei Gebärmutter- und Nierenkrebs oder bei Karzinomen der Speiseröhre sei sogar fast die Hälfte aller Fälle durch Adipositas, also Fettleibigkeit, bedingt. Dabei gilt: Je stärker ausgeprägt die Fettleibigkeit, desto höher das Krebsrisiko.

Individuelles Risiko senken

«Die Prozentanteile in den Studien sind immer auf die Gesamtbevölkerung bezogen», erläutert Mons. «Trotzdem kann man sagen: Wenn sich jemand individuell gesünder verhält, kann diese Person das eigene Krebsrisiko senken.» Jemand, der raucht, habe ein 20-fach erhöhtes Lungenkrebsrisiko im Vergleich mit jemandem, der nicht raucht.

Dabei sei es nie zu spät für einen gesünderen Lebenswandel. «Je früher man mit etwas aufhört, desto früher reduziert man sein Risiko», sagt Mons. Zur Wahrheit gehöre aber auch: «Selbst eine Person, die komplett gesund lebt, kann an Krebs erkranken. Da spielt immer ein gewisser Zufall eine Rolle. Doch das Risiko, dass im Körper was falsch läuft, steigt bei Personen, die ungesund leben.»

Auch Impfungen können gegen Krebs schützen

Zu den vermeidbaren Faktoren gehören in der US-Studie nicht nur Dinge, die zu einem ungesunden Lebenswandel gehören, sondern auch einige Infektionen wurden mit aufgenommen, weil beispielsweise dagegen geimpft werden kann.

«Es gibt wirksame Impfstoffe gegen das Hepatitis-B-Virus, das Leberkrebs verursacht, und gegen HPV, das mehrere Krebsarten verursachen kann», erklärte Ahmedin Jemal, Hauptautor der Studie. Zu den Krebsarten durch HPV zählt er Gebärmutterhalskrebs sowie Krebs der äußeren Genitalien und der Analregion sowie Mund- und Rachenkrebs.

Appell an die Politik

Krebsforscherin Mons appelliert an die Politik, mehr für die Förderung eines gesunden Lebenswandels zu tun. «Es gibt noch viele Hebel, um anzusetzen, etwa was die Werbung für Alkoholprodukte und Alkoholsteuern angeht», sagt sie. «Viel könnte getan werden, um es der Bevölkerung leichter zu machen, sich gesund zu verhalten.»

Als weitere Beispiele zählt sie eine Tabaksteuererhöhung und eine standardisierte Zigarettenverpackung auf, damit auf den Verpackungen nicht mehr geworben werden könne. Studien zeigten, dass dadurch weniger Menschen rauchen. «So können viele Krebsfälle vermieden werden.»

Mehr als 500.000 neue Krebserkrankungen pro Jahr

Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Jedes Jahr erkranken mehr als 500.000 Menschen neu an Krebs, mehr als 220.000 sterben daran. Frauen erkranken vor allem an Brustkrebs (31 Prozent aller Krebsfälle bei Frauen), Darmkrebs (11 Prozent) und Lungenkrebs (10 Prozent), Männer an Prostatakrebs (25 Prozent), Lungenkrebs (13 Prozent) und Darmkrebs (12 Prozent). In der Tendenz steigen diese Zahlen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung älter wird.

Icon Vergrößern Nach Rauchen ist Übergewicht der wichtigste Risikofaktor für Krebs, noch vor Alkohol. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa Icon Schließen Schließen Nach Rauchen ist Übergewicht der wichtigste Risikofaktor für Krebs, noch vor Alkohol. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Icon Vergrößern Unter anderem mit einem MRT lassen sich Tumore im Körper erkennen. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa Icon Schließen Schließen Unter anderem mit einem MRT lassen sich Tumore im Körper erkennen. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Icon Vergrößern Eine HPV-Impfung schützt nicht nur vor Gebärmutterhalskrebs, sondern auch gegen Analkrebs. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa Icon Schließen Schließen Eine HPV-Impfung schützt nicht nur vor Gebärmutterhalskrebs, sondern auch gegen Analkrebs. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Icon Vergrößern Auf dem Monitor ist das Querschnittsbild einer Prostata zu sehen: Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten bei Männern. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa Icon Schließen Schließen Auf dem Monitor ist das Querschnittsbild einer Prostata zu sehen: Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten bei Männern. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa