Aus diesen Ländern schleppen Reiserückkehrer das Coronavirus ein

Plus Bringen Reiserückkehrer die zweite Welle aus dem Urlaub mit? Die Sorge in der Politik wächst. Unsere Grafiken zeigen, wo sich Deutsche besonders häufig anstecken.

Von Fabian Kluge

Besorgt reagiert die Politik auf Bilder und Videos aus Mallorca und Bulgarien. Am Ballermann und am Goldstrand feierten in den vergangenen Wochen deutsche Urlauber ihre Flucht aus dem Corona-Alltag - ohne Abstand, ohne Maske, ohne Hygienemaßnahmen. Darum rücken Urlauber nun immer stärker in den Fokus, wenn es darum geht, eine zweite Welle in Deutschland zu verhindern.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete es kürzlich gar als "nicht angemessen", in diesem Jahr im Ausland Urlaub zu machen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will noch in dieser Woche eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten durchsetzen. Seit Samstag gibt es immerhin schon die Möglichkeit, sich nach dem Urlaub kostenlos auf Corona testen zu lassen. Und der Ärzteverband geht sogar schon davon aus, dass die zweite Welle begonnen habe.

Coronavirus: In diesen Ländern stecken sich deutsche Urlauber besonders häufig an

Sorge bereiten jedoch nicht nur die Rückkehrer aus Risikogebieten, sondern auch diejenigen, die im vermeintlich sicheren europäischen Ausland ihre Ferien verbringen. Diese müssen nämlich in keine 14-tägige Quarantäne oder einen negativen Covid19-Test vorlegen. Doch in welchen Ländern stecken sich deutsche Urlauber besonders häufig mit dem Coronavirus an?

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht dazu Zahlen in seinen täglichen Situationsberichten. Sie umfassen einen Zeitraum von vier Wochen - nämlich vom 6. Juli bis zum 2. August. Es handelt sich dabei um den wahrscheinlichen Infektionsort von positiv getesteten Deutschen. Im Ausland infizierten sich Reisende demnach in dieser Zeit am häufigsten im Kosovo (608 der 9497 Neuinfektionen), gefolgt von Serbien (227), der Türkei (166) und Bosnien-Herzegowina (105). Mit Ausnahme einiger Teile der Türkei also allesamt Länder, die das Auswärtige Amt nach wie vor als Risikogebiete einstuft. Auf dem fünften Rang liegt mit Bulgarien (72) die erste Nation, für die es keine Reisewarnung mehr gibt.

Zahl der Corona-Infektionen im Ausland steigt

Ebenfalls häufig als wahrscheinlicher Infektionsort genannt werden Rumänien, Kroatien, Albanien, Mazedonien und Polen. Unter den ersten 15 Ländern tauchen mit Spanien, Niederlande, Frankreich und Österreich auch besonders beliebte Reiseziele der Deutschen auf.

Unsere Karte bietet genauere Informationen zu den Ländern, in denen sich Deutsche wahrscheinlich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mehr erfahren Sie, indem Sie auf die einzelnen Symbole klicken.

Mitte Juni hob das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die meisten Länder Europas auf. Seitdem erhöht sich laut RKI die Quote der wahrscheinlichen Ansteckungen im Ausland. In der vergangenen Woche stammte den Zahlen des RKI zufolge knapp jede fünfte Infektion aus dem Ausland. Vor den weltweiten Reisebeschränkungen hatte sich knapp die Hälfte der deutschen Corona-Kranken im Ausland infiziert. Aufgrund der Reisewarnungen war diese Quote zwischenzeitlich auf 0,4 Prozent gesunken, geht aus dem Bericht des RKI hervor.

Nach wie vor steckt sich also der Großteil der Deutschen im eigenen Land an. Bei einem Drittel der bisherigen Infektionen in Deutschland (rund 70.000) machten die Erkrankten keine Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsort.

