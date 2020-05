vor 55 Min.

Bei den Heidschnucken vorbeisurfen

Viele werden in diesem Jahr in Deutschland Urlaub machen. Schauen Sie sich doch virtuell schon mal in der Lüneburger Heide um

Von Doris Wegner

Wenn jetzt ohnehin Deutschlandurlaub angesagt ist, warum nicht mal einen Blick in die Lüneburger Heide werfen. „Viele vermissen es schmerzlich“ so schreibt das Tourismusbüro, die stakeligen Gehversuche der jungen Heidschnuckenlämmer, die spektakuläre Wollgrasblüte im Pietzmoor oder die ersten warmen Sonnenstrahlen in den Weiten der unberührten Landschaft zu erleben. Unter dem Motto „Heide für Zuhause“ können Fans der Lüneburger Heide auf der Homepage die Region jetzt von Zuhause im Rundumblick genießen. Man kann zum Beispiel das berühmte Tal Totengrund vom Bildschirm aus besuchen digital um die eigene Achse drehen oder vom Wilseder Berg den Sonnenuntergang in alle Richtungen genießen.

Hier geht es direkt in die Lüneburger Heide

Aber warum nicht mal zu einer virtuellen Bergtour aufbrechen

