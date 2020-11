vor 18 Min.

Corona-Pandemie: Wohin könnte man gerade eigentlich reisen?

November wäre Fernreise-Zeit. Aber was gilt wo? Und welche Länder lassen Touristen überhaupt rein? Unsere Fernreise-Ampel gibt den Überblick über Urlaubsländer.

Von Hans-Werner Rodrian

Was für eine verrückte Reisewelt ist das? Deutschland liegt im Lockdown, dafür öffnen sich eine Reihe von tropischen Fernreisezielen. Kuba statt Karwendel, wer hätte das vor Kurzem noch gedacht? Okay – die neue Reisefreiheit ist nicht riesig. Gerade mal für vier Länder schaltet die Fernreise-Ampel aktuell auf “Grün”, Reisen sind dorthin also gut möglich. Einige weitere sind “Gelb”, also eingeschränkt bereisbar, in der Regel mit Quarantäne bei Rückreise. Rot bedeutet: Reisen sind noch nicht möglich.

Neue Einreisebedingungen gelten für Urlauber in Südafrika

Aktuell bestehen drei Haupthindernisse für Fernreiselustige: Es besteht zwar keine pauschale weltweite Reisewarnung mehr, aber individuelle Reisewarnungen wegen hoher Infektionszahlen für etwa 130 von 160 Ländern außerhalb Europas. Zweitens haben manche Reiseländer den Spieß umgedreht, sie halten Deutschland für ein Risikogebiet und lassen (zumindest im Augenblick) keine deutschen Touristen einreisen. Drittens existiert auch eine ganz praktische Einschränkung: Nach bald einem Dreivierteljahr Corona gibt es noch längst nicht überall hin bezahlbare Flüge und Reiseangebote.

Wir haben nach diesen Kriterien einen Überblick über die wichtigsten außereuropäischen Reiseländer erstellt. Und weil man schon gern wüsste, ob die Reiseerlaubnis auch morgen und übermorgen noch hält, ist die Übersicht um den Trend der 14-Tage-Inzidenz laut „European Centre for Disease Prevention and Control“ ergänzt.

Für Dubai gibt es auch in der Corona-Pandemie viele Reiseangebote

Danach gab es unter den aufgeführten Ländern vier, bei denen die Reise-Ampel bereits auf „Grün“ geschaltet hat: Barbados, Kuba, Namibia und Seychellen.

Von Reisen in alle genannten vier Länder rät das Auswärtige Amt allerdings ab. Das ist die niedrigere Stufe unter der Reisewarnung (siehe Kasten). Die erfolgt nicht aufgrund von Gesundheitsbedenken, sondern wegen Einreisebeschränkungen: Tatsächlich fordern all diese Länder einen negativen Covid-19-Test; die Seychellen verlangen eine Hotelbuchung, Kuba öffnet nur einige wenige Hotels.

So sieht es derzeit in beliebten Reiseländern aus – Stand 16. November:

Ägypten (gelb) Das Land selbst nennt extrem niedrige Ansteckungszahlen. Das Auswärtige Amt hält es jedoch für stark betroffen und hat eine Reisewarnung ausgesprochen. In abgeschirmten touristischen Regionen wie El Gouna und Soma Bay geht das Urlaubsleben aber wieder seinen Gang. Corona-Trend: stabil

Es herrscht ein umfassendes Einreiseverbot für Touristen. Die Regierung hat angekündigt, Europäer wohl erst Ende 2021 wieder ins Land zu lassen. Barbados (grün) Die Karibikinsel ist von Corona kaum betroffen. Das Auswärtige Amt warnt demzufolge auch nicht vor einer Reise, weist aber auf Einreisebeschränkungen hin. Man benötigt bei Einreise einen negativen Covid-19-Test und wird vor Ort nach zwei bis drei Tagen noch mal getestet. Seit kurzem gibt es wieder Flüge mit Eurowings ab Frankfurt nach Barbados . Corona-Trend: stabil.

Das Land ist schwer betroffen. Das hat eine ausgesprochen. Die ist aber seit kurzem sogar ohne negativen Test grundsätzlich möglich. Es wird allerdings eine Krankenversicherung verlangt, die abdeckt. Corona-Trend: stabil. Curaçao (gelb) Die zuvor niedrigen Ansteckungsraten haben sich auf hohem Niveau eingependelt, weshalb das Auswärtige Amt für die karibische Insel eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Einreisen sind mit negativem Test möglich, Flüge über Amsterdam vorhanden. Corona-Trend: stabil.



Rot: Japan erlaubt derzeit keine touristischen Reisen. Geschäftsreisen oder Reisen zu Studienzwecken sind seit Oktober wieder möglich. Bild: Doris Wegner

Japan (rot) Es gibt keine Reisewarnung , aber touristische Einreisen sind verboten. Geschäftsreisen und Reisen zu Studienzwecken sind seit Oktober wieder möglich.



Das Land hat eine Einreisesperre für Urlauber verhängt. Kuba (grün) Die touristische Einreise ist ausschließlich zu den Cayo-Inseln und in den Küstenort Varadero erlaubt. Größere Ausflüge sind nicht möglich. Seit Ende Oktober fliegt Condor ab Frankfurt und Düsseldorf wieder nach Varadero . Alltours , FTI und Schauinsland bieten Reisen nach Kuba an. Corona-Trend: stabil.

Es gibt keine , das rät aber wegen der schwierigen ab. Tatsächlich müssen Touristen länger als 14 Tage bleiben und werden am siebten und am 14. Tag nach Ankunft erneut getestet. Corona-Trend: stabil. Namibia (grün) Das Land wurde im Oktober aus der Reisewarnung entlassen und akzeptiert Urlauber. Bei der Einreise muss ein negativer Test vorgelegt werden; das Reiseziel muss vorgebucht werden und direkt angesteuert werden. Die neuerliche Testpflicht am 5. Tag nach der Einreise wurde gestrichen. Corona-Trend: stabil.



Grün: Für die Seychellen gibt es weder Reisewarnung noch Einreiseverbot. Wer das Badeziel anfliegen will, muss eine zertifizierte Unterkunft nachweisen. Bild: Raymond Sahuquet/Seychelles Tourist Office, dpa





Seychellen (grün) Es gibt weder Reisewarnung noch Einreiseverbot. Wer einreisen will, muss die Buchung einer zertifizierten Unterkunft nachweisen. Die Krankenversicherung muss Covid-19-Erkrankungen abdecken. Dertour und FTI haben Reisen auf die Malediven aufgelegt. Corona-Trend: stabil.

