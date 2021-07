Das müssen Sie auf Flugreisen im Sommer 2021 beachten

Immer mehr Flugzeuge heben wieder ab. Doch es ist alles ein wenig komplizierter als früher. Diese Corona-Regeln gilt es bei der Anfahrt, im Flughafen und beim Fliegen zu beachten.

Es wird wieder voller am Himmel. Doch wie fühlt sich das Fliegen im Zeichen von Corona an? Vertreter der Fluggesellschaften werden nicht müde zu erklären, dass das Ansteckungsrisiko im Flugzeug extrem gering ist. Doch ebenso klar ist: Das Fliegen funktioniert nicht mehr so unbeschwert wie früher. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) brauchte nicht weniger als elf (!) Seiten für die aktuellen Regeln. Wir erklären die wichtigsten Abläufe der Reihe nach.

Corona-Regeln fürs Fliegen: Das sollten Sie vor und bei einer Reise beachten

Vor der Reise Ein negativer Corona-Test ist Voraussetzung für die Einreise in die meisten Reiseziele. Deshalb sind in den großen Flughäfen in Deutschland überall Teststationen entstanden. Die kassieren allerdings kräftig ab. Pro Test zahlt man laut IATA am Flughafen im weltweiten Durchschnitt 74 Euro. In Deutschland recherchierte das Portal „Business Insider“ Flughafenpreise für Corona-Tests an Flughäfen zwischen 69 Euro und 139 Euro. Tipp: In einigen Flughäfen gibt es nur wenige Meter neben den kostenpflichtigen Testzentren auch kostenlose Tests. So bietet zum Beispiel der Flughafen München kostenlose Antigen- und PCR-Tests im Forum des München Airport Centers auf Ebene 4 (täglich von 6 bis 24 Uhr). Wichtig: Die Ergebnisse von PCR-Tests lassen mitunter auf sich warten, deshalb erledigt man sie besser am Vortag im Heimatort.



Bei der Gepäckabgabe Nie war ein Online-Check-in sinnvoller als in Corona-Zeiten, schließlich geht es darum, Kontakte. Zu vielen Zielen ist der Web-Check-in allerdings ausgerechnet in der Pandemie abgeschaltet worden – die Mitarbeiter sollen die neuen Regeln persönlich vermitteln und Passagiere überprüfen, ob sie Test und Registrierung erledigt haben. Vor den Schaltern und Automaten zum Einchecken sind Abstandsmarkierungen angebracht.



Welche Corona-Regeln gelten im Flugzeug?

Der Weg zum Sitzplatz Eingestiegen wird gestaffelt, um das Gedränge auf dem engen Gang zu entzerren – getrennt nach Fensterplatz, Mittelplatz, Gangplatz oder blockweise. Und anders als früher wird das auch kontrolliert. Für Familien mit Kindern werden Ausnahmen gemacht. Einige US-Fluggesellschaften rufen die Passagiere sogar einzeln nach Sitznummern auf.



Beim Flug Die gesamte Reisezeit bleibt die Klimaanlage in Gang. Die Luft wird senkrecht von der Kabinendecke nach unten geleitet und unterhalb der Sitze wieder abgesaugt. Um nicht zu frösteln, nimmt man besser eine warme Jacke mit ins Flugzeug. Und auf längere Flüge Reservemasken, die alle vier Stunden gewechselt werden sollten. Essen gibt es nur noch auf längeren Flüge (ab 150 Minuten) und zum Trinken ausschließlich Wasser –aber natürlich kann man Kaffee und Bier kaufen.



Das Aussteigen zieht sich, weil die gelandeten Flugzeuge oft warten, bis mit dem Entladen des Gepäcks begonnen wurde. So soll der Andrang am Gepäckband reduziert werden. Bisweilen wird auch noch von jedem Einreisenden die Temperatur gemessen oder ein weiterer Corona-Test durchgeführt. Wenigstens muss man in der Regel nicht auf das Ergebnis warten – es reicht, das gebuchte Hotel und eine Telefonnummer anzugeben. Bei der Rückreise Reisende müssen bereits beim Check-in am Abflugort ein negatives Testergebnis vorweisen – auch wenn sie aus Nichtrisikogebieten nach Deutschland zurückkehren. Ohne negativen Test ist kein Mitflug möglich. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene.

