Geimpfte, Kontrollen, Selbsttests: Das müssen Reiserückkehrer zur neuen Testpflicht wissen

Der Bund soll laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab August eine generelle Testpflicht für alle Reiserückkehrer einführen. Was dazu jetzt schon bekannt ist.

Erst wurde sie vertagt, jetzt soll sie doch früher kommen: eine generelle Testpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland. Sie soll unabhängig vom Urlaubsland und dem Verkehrsmittel für alle gelten. Urlauber stellt das vor viele Fragen - kurz vor Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben zusammengefasst, was bislang zu der generellen Testpflicht für Reiserückkehrer bekannt ist.

Warum ist eine generelle Testpflicht für Reiserrückkehrer im Gespräch?

Der Anteil der Infektionen, die aus dem Ausland nach Deutschland eingetragen werden, steigt. Derzeit hat sich nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts jeder zehnte Corona-Infizierte in Deutschland im Ausland angesteckt.

Ab wann gilt die Testpflicht?

Das steht noch nicht fest. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte zunächst auf eine schnelle Umsetzung gedrängt, eine Entscheidung nach Unstimmigkeiten in der Regierung aber auf September vertagt. Damit war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht einverstanden, weil dann die Sommerferien und damit die Urlaubszeit weitgehend vorbei seien. Der Bund habe ihm versichert, dass alles versucht werde, eine Umsetzung zum 1. August zu bewältigen.

Müssen geimpfte und genesene Reiserückkehrer einen negativen Test vorlegen?

Noch ist die generelle Testpflicht nicht eingeführt - der Umgang mit Geimpften und Genesenen zeichnet sich aber ab. Söder äußerte sich zwar nicht dazu, der zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte aber gegenüber Bild klar, dass nachweislich geimpfte oder genesene Personen "natürlich keinen Test" bräuchten. Eine Ausnahme davon könnte die Einreise aus Virusvariantengebieten betreffen: Reiserückkehrer aus solchen Regionen müssen schon jetzt ein negatives Testergebnis vorlegen, auch wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind.

Bundesinnenminister Horst Seehofer schließt eine generelle Testpflicht für geimpfte und genesene Reiserückkehrer aus. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Welche Reisen sind von der Testpflicht betroffen?

Die einheitliche Testpflicht soll für alle Reisen gelten, unabhängig aus welchem Land und mit welchem Verkehrsmittel Rückkehrer nach Deutschland einreisen wollen. Bislang galt eine solche Testpflicht nur für Flugreisen. Künftig müssen auch Autofahrer und Bahnreisende ein Testergebnis vorlegen.

Wie soll die Testpflicht kontrolliert werden?

An Flughäfen müssen Reisende schon jetzt einen negativen Corona-Test bei der Einreise nach Deutschland vorlegen. An Bahnhöfen und besonders auf Straßen gestaltet sich die Kontrolle freilich schwieriger. Bereits jetzt legten sich Söder und Seehofer fest, dass die Kontrollen nur stichprobenartig erfolgen sollen. Stationäre Grenzkontrollen werde es nicht geben, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Was für ein Corona-Test ist für die Einreise notwendig?

Laut dem Bundesgesundheitsministerium gelten derzeit bei der Einreise aus entsprechenden Gebieten nach Deutschland PCR-, LAMP-, oder TMA-Tests sowie Antigentests, die die Kriterien der WHO erfüllen, als hinreichender Testnachweis. Das negative Testergebnis muss von einer entsprechenden Stelle dokumentiert sein. Selbsttests genügen also nicht. Der Testnachweis muss in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache verfasst sein und entweder in Papierform oder digital vorliegen. Ähnliche Anforderungen könnten auch bei der generellen Testpflicht gestellt werden, sobald sie umgesetzt ist.

Was steht einer generellen Testpflicht noch im Weg?

Aus Sicht des SPD-geführten Bundesjustizministeriums fehlte es an einer Rechtsgrundlage für eine generelle Testpflicht, weshalb sie zunächst vertagt worden war. Jetzt soll die Grundlage doch schneller geschaffen werden, um eine Testpflicht im August umzusetzen. Darüber besteht offenbar auch in der Politik Einigkeit: Zuspruch bekam die generelle Testpflicht am Mittwoch auch vom Koalitionspartner. "Auch wir als SPD - inklusive der Justizministerin - wollen, dass das Reisen sicherer wird. Und das bedeutet die Testpflicht auszuweiten", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF-Morgenmagazin. (mit dpa)

