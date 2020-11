vor 41 Min.

Einreise nach Thailand: Aber bitte erst ins Quarantäne-Hotel...

Mein Einkommen, mein Corona-Test, mein Quarantäne-Hotel: Das sind die strengen Einreise-Bedingungen für Thailand-Urlauber.

Thailand hat mit sofortiger Wirkung ein Touristenvisum eingeführt, das die Einreise deutscher Besucher auch für Urlaubsreisen wieder möglich macht. Das teilt das thailändische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt am Main mit. Die Einreisebedingungen sind allerdings streng. Die Pflicht zu einer zweiwöchigen Quarantäne nach Ankunft bleibt weiterhin bestehen, ebenso der Nachweis eines negativen Corona-PCR-Tests und der Download einer App zur Verfolgung von Infektionsketten. Damit das Touristenvisum erteilt wird, müssen Urlauber die Buchung eines staatlichen Quarantäne-Hotels bestätigen, in dem die 14 Tage verbracht werden, heißt es weiter. Zudem müssen ein gültiges Flugticket und Kontoauszüge der letzten sechs Monate vorgelegt werden, die einen Mindestkontostand von insgesamt 15000 Euro aufweisen. Nötig ist des weiteren eine Krankenversicherung mit einer Mindestabdeckung von 100000 US-Dollar (rund 85000 Euro), die auch bei Covid-19 leistet. Das Visum hat dann eine Gültigkeit von sechs Monaten und berechtigt zu Aufenthalten von bis zu 60 Tagen. Es kostet 35 Euro und kann gegen eine weitere Gebühr um 30 Tage verlängert werden. Wegen der Corona-Pandemie war die Einreise von Ausländern nach Thailand allein zu touristischen Zwecken lange Zeit nicht gestattet. (dpa)

