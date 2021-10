Sri Lanka im Kochtopf! Die Garnelen geben den Kick

Ist es zu scharf, bist du zu weich: Ein Curry aus Sri Lanka funktioniert nicht ohne Chilis. So geht die Rezept-Variante der Sterneköchin Julia Komp.

Wenn man schon nicht ohne Weiteres in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment, ein Rezept, ein Soundtrack – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst…

Die Vorfreude aus Sri Lanka

Das tun wir, wenn wir endlich hinkommen: in der Ruhe die Kraft suchen und zum alten Felsentempel Gal Viharaya mit den vier großen Buddhastatuen fahren. Dann weiter nach Dambulla. Der einmalig schöne Höhlentempel mit der großen goldenen Buddhafigur am Eingang zählt zum Unesco-Welterbe. Und schließlich zu einem der viele Wasserfälle von Sri Lanka. Es müssen nicht die Ravana Falls sein – aber schön wäre es schon, dort in einem Becken zu Schwimmen.

Garnelencurry Foto: Melanie Bauer



Das Rezept für Garnelencurry

Zutaten für 2 Portionen Garnelencurry: zwei Soloknoblauch (chinesischer Knoblauch mit nur einer Zehe), 2 große rote Chilischoten, 2 kleine grüne Chilischoten, 100 g Ingwer, 2 rote Zwiebeln, 4 Tomaten, 1 EL Koriandersamen, 5 Kardamomkapseln (angedrückt), 10 Garnelen (mit Kopf und Schale), Salz, Pfeffer, Ghee oder Butterschmalz, 200 ml Kokosmilch.

Für den Kokosreis: 1 Schalotte, 1 TL Butter oder Kokosöl, 300 g Basmatireis, 200 g Kokosmilch, Salz

So geht’s: Knoblauch, Chilis und Ingwer sehr fein hacken. Zwiebeln in feine Würfel schneiden und auch die Tomaten klein würfeln. Koriandersamen und Kardamomkapseln im Mörser ganz leicht zerstoßen.

Lesen Sie dazu auch

Garnelen waschen, salzen und pfeffern. Eine große Pfanne stark erhitzen und Ghee bzw. Butterschmalz dazugeben. Das Fett sollte fast schon qualmen. Die Garnelen von beiden Seiten ganz kurz ganz scharf anbraten.

Die Schalen geben Grillaroma ab, dies ist wichtig für den Geschmack des Currys. Die Garnelen herausnehmen und beiseitestellen.

Die Pfanne von der starken Hitze nehmen und erneut etwas Ghee bzw. Butterschmalz dazugeben. Knoblauch, Ingwer und Chilis darin anschwenken. Die Gewürze zufügen und kurz mitbraten. Die Zwiebel- und Tomatenwürfel dazugeben und alles 5 Min. köcheln lassen. Mit Kokosmilch ablöschen.

Vor dem Servieren die Garnelen in die Sauce geben, einmal aufkochen und kurz ziehen lassen. Die Garnelen müssen innen leicht glasig bleiben.

Für den Reis: Die Schalotte fein hacken und in Butter bzw. Kokosöl farblos anschwitzen. Reis zugeben, 400 ml Wasser und Kokosmilch angießen, kräftig salzen und alles zugedeckt einmal aufkochen. Den Herd ausschalten (Gas oder Induktionsherd Stufe 1) und den Reis auf der warmen Platte ca. 20 Min. ziehen lassen. (Alternativ den Reis im Reiskocher zubereiten.)

Das Rezept stammt aus dem Buch: Julia Komp: Meine Weltreise in Rezepten. Graefe und Unzer, 192 Seiten, 22 Euro

Der Soundtrack für Sri Lanka

Mathangi Arulpragasam, alias M.I.A, kam mit neun Jahren aus dem Bürgerkrieg ihrer Heimat Sri Lanka nach West-London. Der bekannteste Song der Rapperin ist „Borders“.