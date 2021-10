Wer kann da schon widerstehen? Bali in leckeren Häppchen

Curry-Samosas und dazu ein feines Minz-Chutney: So frischt man Reise-Erinnerungen zu Hause in der Küche genussvoll wieder auf.

Wenn man schon nicht ohne Weiteres in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment, ein Rezept, ein Soundtrack – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst…

Die Vorfreude auf Bali

Das tun wir, wenn wir wieder hinkommen: Abtauchen ins Blau und Eintauchen ins Grün. Balis Natur ist so faszinierend, dass man sich kaum daran sattsehen kann. Wer’s aktiver mag: Loswandern zu den Vulkanen der Insel.

Curry Samosas mit Minz-Chutney. Foto: Verlag

Das Rezept für Curry-Samosas

Zutaten für 4 Personen: Für das Chutney: 1 Bund Minze, ½ Bund Koriandergrün, 6 Thai-Schalotten, 1 rote Chilischote, 2 cm frischer Ingwer, 2 EL Limettensaft, 1 TL Palmzucker, Salz. Für die Samosas: 600 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 25 g gelbe Linsen, 100 g TK-Erbsen, 20 Blatt TK-Frühlingsrollenteig, 1 TL Currypulver, 1 TL Kokosöl, ¼ TL gemahlener Kreuzkümmel, Salz, 250 ml Rapsöl zum Frittieren.

So geht’s: Minze und Koriander abbrausen, hacken. Zwiebel grob würfeln. Chilischote und Ingwer putzen, klein schneiden. Von der Minze 1 EL abnehmen und beiseitelegen. Restliche Zutaten mit Limettensaft, Zucker, ½ TL Salz und 1 EL in einen Blitzhacker geben und nicht allzu fein pürieren. Das Chutney in eine Schale abfüllen und kühl stellen.

Für die Samosas die Kartoffeln waschen, vierteln und rund 25 Minuten in Salzwasser garen, abkühlen lassen. In einem Topf 250 ml Wasser zum Kochen bringen, Linsen dazugeben, zehn Minuten kochen. Topf beiseiteziehen, gefrorene Erbsen dazugeben, 1 Minute mitgaren. Durch ein Sieb abgießen.

Frühlingsrollenteig leicht antauen lassen, Kartoffeln stampfen. Linsen, Erbsen, restl. gehackte Minze, Currypulver, Öl, Kreuzkümmel und 1 TL Salz dazugeben, zu einer homogenen Masse verrühren. Jeweils 2-3 TL der Füllung mittig auf ein Blatt Frühlingsrollenteig geben. Rand dünn mit etwas Wasser bestreichen, Teig zu Dreiecken zusammenklappen, die Ränder mit einer Gabel andrücken.

Das Öl in einer Pfanne auf 180 Grad erhitzen. Samosas portionsweise im heißen Öl 3 bis 4 Minuten goldbraun frittieren, dabei einmal wenden. Mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Sofort heiß und knusprig mit dem Chutney servieren.

Übrigens: Bali gilt als Hochburg für Trendfood, es gibt dort inzwischen zahlreiche vegane, glutenfreie oder Raw-Food-Restaurants. Diese Curry-Samosas sind ein leckerer veganer Snack, der unsere Urlaubserinnerungen kulinarisch auffrischt - oder erst so richtig weckt.

Das Rezept stammt aus dem Buch: „Bali – Das Kochbuch“ von Sara Richter und Nico Stanitzok (EMF-Verlag, 224 Seiten, 30 Euro)

Der Soundtrack für Bali

Wer’s mag: Das Angklung ist ein sehr spezielles Instrument, mit dem auf Bali viel musiziert wird. Es besteht aus Bambus. Für alle, die gerne moderneren Sound hören: Einfach die Bali-Lounge-Spotify-Playlist durchgehen.