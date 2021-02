vor 41 Min.

In diesen Ländern müssen Sie als Tourist gegen Corona geimpft sein

Plus Der Urlaub 2021 wird anders: Viele Länder preschen bei den Privilegien für Urlauber mit Impfschutz gegen Corona vor. Wir nennen Länder, Fakten und Einreisebedingungen.

Von Hans-Werner Rodrian und Doris Wegner

Sollen Geimpfte und Genesene von Reisebeschränkungen befreit werden? Die einen wollen ihre Reiserechte wieder haben, andere verlangen Solidarität mit Nichtgeimpften. Aber während Bundesregierung und EU noch das Für und Wider abwägen, haben die ersten Länder und einige Firmen bereits Fakten geschaffen und die Einreiseregeln für Corona-Geimpfte gelockert. Airlines werben bereits dafür nur geimpftes Personal einzusetzen. Und ein deutscher Reiseanbieter für Gesundheitsreisen sorgt für einen Aufreger, der sogar das Staatliche Israelische Verkehrsbüro zu einer Klarstellung veranlasste.

Fit Reisen wollte Kunden, im Rahmen eines vierwöchigen Erholungsaufenthalts in Israel die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen. Zwar gibt es dafür weder ein konkretes Angebot des Reiseveranstalters noch eine Buchungsmöglichkeit, doch allein die Ankündigung sorgte in der Branche für Wirbel. Ella Zack Solomon, die Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros, teilte mit: „Wir betonen, dass es keine Möglichkeiten für Touristen in Israel gibt, sich impfen zu lassen“.

Diese Länder gewähren gegen Corona geimpften Touristen Vorteile

Seychellen Die Republik im Indischen Ozean will das erste Land der Welt werden, das 70 Prozent der Einwohner über 18 Jahre geimpft hat. Bei weniger als 100.000 Einwohnern scheint das nicht utopisch. Urlauber müssen bislang zehn Tage Hotelquarantäne in Kauf nehmen – außer man ist bereits geimpft. Die Impfung muss vollständig sein und seit der zweiten Impfdosis müssen mindestens zwei Wochen vergangen sein. Neben diesem Nachweis haben Reisende einen negativen PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Kinder brauchen keine Impfung. Wegen der aktuell hohen Sieben-Tage-Inzidenz hat das Robert-Koch-Institut die Seychellen zum Corona-Hochrisikogebiet eingestuft.

Wird der Impfpass der neue Reisepass? Bild: Adobe Stock

Madeira Jeder Tourist, der eine vollständige Impfung gegen SARS-CoV-2 nachweisen kann wird bei der Ankunft auf der Insel Madeira von der obligatorischen Corona-Testpflicht befreit. Die Impfbescheinigung muss in englischer Sprache mit Angabe der wichtigsten Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum vorgelegt werden. Dies erspart Urlaubern eine Selbstisolation, bis das negative Testergebnis vorliegt. Ähnliches gilt für Einreisende, die zwar in den letzten 90 Tagen positiv auf Covid-19 getestet wurden, aber wieder genesen sind.

Georgien Das Land erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und einen Nachweis dafür vorlegen können. Wer nicht geimpft ist, muss einen negativen PCR-Test vorlegen und nach drei Tagen einen weiteren Test absolvieren. In der Zwischenzeit herrscht kein Quarantänezwang

Zypern: Touristen müssen drei Tage in Quarantäne

Moldawien Das Land hat aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 120 und steht auf der RKI-Risikoliste. Einreisen dürfen nur Bewohner von Ländern, die nicht als Hochrisikogebiet eingestuft werden (das ist augenblicklich bei Deutschland nicht der Fall) oder „anhand einer offiziellen Bestätigung belegen können, dass sie gegen Covid-19 geimpft wurden“, so das Auswärtige Amt .

Auch erste Reedereien erwarten einen vollständigen Impfschutz von ihren Passagieren. Bild: Adobe Stock

Zypern Die Insel war lange nur wenig von Covid-19 betroffen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei fast 100 und das bedeutet für Urlaubsheimkehrer Quarantäne in Deutschland . Aktuell müssen Einreisende für drei Tage in Quarantäne . Ab März, das hat Zyperns Regierung bereits angekündigt, sollen alle, die sich einer Corona-Impfung unterzogen haben, ohne Test- und Quarantänepflicht einreisen dürfen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Airlines Aktuell gibt es noch keine Fluggesellschaft, die Ungeimpfte abweist. Doch die australische Qantas und die US-amerikanische United Airlines haben genau das angekündigt. Die beiden Airline-Schwergewichte wollen ihre Geschäftsbedingungen dahingehend ändern, dass nur noch gegen Covid-19 geimpfte Passagiere mitfliegen dürfen. Bei den beiden arabischen Fluggesellschaften Etihad und Emirates ist bereits jetzt ein sogenannter „Iata Travel Pass“ im Einsatz. Sie testen für den Airline-Verband dessen neuen digitalen Impfausweis, an den registrierte Impflabore online ihre Befunde schicken können und der dann als Passepartout bei der Einreise gelten soll. Sowohl Etihad Airways und Singapore Airlines werben damit, ausschließlich gegen Corona geimpftes Personal einzusetzen

