Mehr Normalität: Die Absage an den Osterurlaub ist Unsinn

Der Inzidenzwert sinkt. Das bedeutet die Bürger haben wieder ein Recht auf mehr Normalität - auch wenn die große Freiheit noch warten muss.

Urlaub ist nicht das Wichtigste im Leben, das ist schon klar. Die Ankündigung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar, Osterurlaub werde es dieses Jahr nicht geben können, um das Erreichte in der Bekämpfung der Pandemie nicht aufs Spiel zu setzen, ist dennoch das falsche Signal zur falschen Zeit. Gut, dass er mit dieser Ansicht alleine da steht und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der anderen Bundesländer sich bislang nur verhalten dazu äußern. Diese Diskussion wird viel zu früh geführt. In den sieben Wochen bis Ostern kann noch viel passieren.

Die Aussicht auf eine entspanntere Zeit ist bitter nötig

Dennoch: Eine Perspektive – und genau das wäre die Aussicht auf ein paar entspanntere Tage wenigstens an Ostern – ist bitter nötig. Onlineschooling statt Faschingsferien, seit Monaten hängen viele im Homeoffice fest, managen Familie und Büro gleichzeitig, haben ihre Kontakte eingeschränkt und die Beschneidung ihrer Grundrechte in Kauf genommen, um ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.

Nun sinken endlich die Zahlen. Und das bedeutet, dass die Bürger wieder ein Recht auf mehr Normalität haben. Schon an Weihnachten haben die meisten bewiesen, dass sie gelernt haben, mit der Pandemie umzugehen. Erst ins Corona-Testcenter, dann zur Oma – so haben es viele gehalten... Ein bisschen mehr Vertrauen in die Vernunft der Bürger wäre mittlerweile schon angebracht.

Wie könnte ein Osterurlaub also aussehen? Große Auslandsreisen, da darf man sich nichts vormachen, wird es in diesem Frühjahr nicht geben können. Auch andere Länder kämpfen mit strengen Restriktionen im öffentlichen Leben gegen das Virus in all seinen Mutationen. Die große Freiheit muss schon noch warten. Aber wenn der Inzidenzwert weiter sinkt, könnte man endlich über Öffnungen in der Hotellerie nachdenken, die eine Perspektive mehr als dringend benötigt. Die Hygienekonzepte wurden in den Sommermonaten schließlich schon erfolgreich erprobt. Urlaub ist nicht das wichtigste, das ist schon klar, aber er tut unheimlich gut...

