27.09.2019

Mit unseren beliebtesten Reisereportagen um die Welt

Ob Südostasien, Skandinavien, die Alpen oder Nordamerika - unsere 90 meistgelesenen Reisetexte aus dem vergangenen Jahr bieten Inspiration für Ihren nächsten Urlaub.

Von Sandra Liermann

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und ständig regnet es. Ganz klar, jetzt ist die perfekte Zeit, um sich in warme, sonnige Gefilde fortzuträumen und den nächsten Urlaub zu planen. Aber wo soll es hingehen?

Wir hätten da ein paar Vorschläge: Zum Welttourismustag am 27. September haben wir tief im Archiv gestöbert und die 90 beliebtesten Texte aus unserem Reise-Ressort aus dem vergangenen Jahr hervorgekramt.

Welttourismustag: Lassen Sie sich für die nächste Reise inspirieren

Gut möglich, dass Sie hier eine Inspiration für die nächste Reise finden. Worüber unsere Autoren so schreiben? Über zahlreiche Ziele weltweit - von einer Reise nach Bangkok, in der sich der Autor auf die Spuren des Songs "One Night in Bangkok" begibt, über einsame Herbst-Momente an der portugiesischen Atlantikküste, bis hin zu den Abenteuern eines ehemaligen Kollegens, der seit anderthalb Jahren durch die Welt reist und regelmäßig für uns berichtet.

Aber auch viele informative Stücke standen bei unseren Lesern hoch im Kurs: Darf ich mit einer Erkältung eigentlich fliegen? Wo kann ich günstig Skifahren? Wie komme ich am Flughafen in die Airport-Lounge?

Beliebt waren auch die ganz persönlichen Pannen unserer Leser: das Ehepaar, das tagelang am Airport in Miami gestrandet ist. Der Herr, der mit dem Pass seines toten Onkels am Abflug-Gate stand. Oder die Dame, deren geplante Weltreise fast ins Wasser gefallen wäre, weil sie am falschen Busbahnhof wartete.

Interaktive Karte: Das sind unsere beliebtesten Reisereportagen

Unsere 90 beliebtesten Reisereportagen aus dem vergangenen Jahr finden Sie in der interaktiven Karte. Klicken Sie sich durch - vielleicht ist Ihr nächstes Urlaubsziel dabei.

