Slowenien

12:04 Uhr

Das kleine Alleskönner-Land: In Slowenien auf Entdeckertour

Einen Wasserfall von hinten ansehen, das geht in Slowenien: Der Pericnik ist fast so hoch wie die Niagara-Fälle, wenn auch deutlich schmaler.

Plus Wegen seiner kleinen Küste war Slowenien lange Zeit ein wenig beachtetes Reiseziel, doch immer mehr entdecken das Hinterland mit seinen vielen Wasserfällen, Höhlen und überraschenden Kunstschätzen.

Von Michael Lindner

Die Sonne scheint bei angenehmen 26 Grad, nur vereinzelte Wolken sind am ansonsten strahlend blauen Himmel zu sehen. Und trotzdem bleiben die Menschen stehen, holen ihre Regenjacken aus den Rucksäcken und freuen sich auf das bevorstehende Erlebnis: Einen Wasserfall von hinten zu betrachten. Genau das ist in Slowenien möglich, einem Land, das unter anderem durch unzählige Wasserfälle, eine schier unendliche Höhle, eine Weltrekord-Burg und einen Totentanz in einer kleinen Kirche auf sich aufmerksam macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen