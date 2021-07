Sommerferien

18:00 Uhr

Mehr Pizza, mehr Eis, später ins Bett: Eltern sind im Urlaub lockerer

Jeden Tag ein Eis ist im Urlaub in vielen Familien kein Problem.

Plus In den Ferien sehen viele Väter und Mütter alles nicht so eng. Dieses gemeinsame über die Stränge schlagen findet ein Experte sogar wichtig für die Familie.

Mütter und Väter haben ja eigentlich nie frei, doch wie eine neue Umfrage von YouGov zeigt, nehmen sich fast zwei Drittel der deutschen Eltern im Familienurlaub eine Auszeit vom Erziehungsalltag. Während 90 Prozent der Eltern zu Hause auf Routinen und Regeln achten, ist 46 Prozent die Alltagsroutine im Urlaub weniger und weiteren 17 Prozent überhaupt nicht wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen