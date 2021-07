Spanien

18:43 Uhr

Droht für Mallorca-Urlauber der große Sommertraum zu platzen?

Nahezu jeden Abend muss die Polizei auf Mallorca ausrücken, um das Partyvolk am "Ballermann" zu bändigen - oft ohne Erfolg.

Plus Auf Mallorca geht der Inzidenzwert durch die Decke – wenige Tage, bevor in Bayern die Ferien beginnen. Wie Urlauber reagieren und was Reise-Experten erzürnt.

An Mallorcas berühmtestem Sandstrand, der Playa de Palma, sonnen sich Tausende Urlauberinnen und Urlauber. Kleine Wellen rollen ans Ufer. Kinder planschen im badewannenwarmen Wasser. Die Palmen wehen an der dahinterliegenden Promenade im leichten Wind. Es scheint fast so, als ob auf Mallorca, der meistbesuchten Urlaubsinsel Europas, wieder die Normalität eingezogen ist. Aber auch nur fast.

