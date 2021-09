Spanien

vor 16 Min.

Hinter den sieben Bergen: Die geheimnisvolle Welt der Alpujarras

Plus Die Alpujarras sind ein besonderer Landstrich ganz im Süden. In den abgelegenen Dörfern leben ungewöhnliche Menschen. Warum sie das Landleben so schätzen.

Von Lilo Solcher

Es ist wahrhaft eine „long and winding road“, eine lange kurvenreiche Straße, die in dieses abgelegen Hochtal von Poqueira in den Alpujerras führt. Nachdem wir die Autobahn nach Almeria verlassen haben, geht‘s stetig bergauf - und schon reisen die Beatles mit. Grün ist es hier, ganz unerwartet in Andalusien. Und mittendrin schneeweiße Dörfer im typischen Baustil, der aus ganz früher Zeit stammt und heute unter Denkmalschutz steht: würfelförmig mit flachen Dächern, auf denen Kamine thronen – wie Trolle. Manchmal ist es eine ganze Versammlung, manchmal nur ein einzelner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen