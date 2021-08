Pfiad di Gletscher! In Galtür ist das Eis bald Vergangenheit

Plus In Galtür wird das Dahinschmelzen des Jamtalgletschers wehmütig beobachtet. Deswegen bietet der Alpin Club eine ungewöhnliche Wanderung.

Jedes Jahr muss man etwas weiter hinauf, um den Jamtalgletscher hoch über Galtür zu erreichen. Es geht über einen schmalen, oft gerölligen Weg und einige Altschneefelder. Irgendwann dann kommen sie, die großen Gesteinsbrocken mit rot aufgemalten Zahlen, die mit großem Abstand am Wegesrand liegen. 90. 95. 00. 05. 10. 15. Jahreszahlen. Wissenschaftliche Wegmarken. Und auf nüchterne Art Mahnmale. Wortloser kann man die Erwärmung der Erde und die damit verbundenen Folgen des Klimawandels nicht vor Augen führen. Vom 1990er Stein sind es noch etwa 700 Meter bis zum Beginn der Gletscherzunge. Vom 2015er Stein sind es achtzig Meter bis zu den ersten Ausläufern der Eisfläche. 80 Meter Eisverlust in nur sechs Jahren...