Urlaub in der Corona-Krise stornieren: Das müssen Sie jetzt wissen

Plus Die Reiseanbieter zeigen in der Krise Kulanz. Umbuchungen sind möglich, Reedereien gewähren Bordguthaben und Lufthansa bei Neubuchungen 50 Euro Nachlass.

Lahmgelegte Flughäfen, geschlossene Grenzen, eine historische Rückholaktion von Urlaubern aus aller Welt. Das Coronavirus lässt die Reisewelt innehalten. Die Urlaubsanbieter bieten ihren Gästen Umbuchungsmöglichkeiten an. Ein Überblick (Stand: Montag 12 Uhr.)

Corona-Krise: Urlaubsanbieter erlassen Gebühren für Umbuchungen

Tui Deutschlands größter Reiseveranstalter pausiert bei seinem Reiseprogramm bis einschließlich 23. April. Das Unternehmen gewährt einen Treuebonus von bis zu 100 Euro pro Person bei der Buchung einer neuen Reise. Urlauber, deren Reise in diesen Zeitraum fällt, werden aktiv informiert. Der Reiseanbieter weist aber darauf hin, dass es zu Verzögerungen kommen kann, da die Kunden nach Abreisedatum informiert werden. Die Tui ist derzeit auch mit ihren Maschinen an der Rückholaktion tausender deutscher Urlauber aus aller Welt beteiligt.

FTI Der Münchner Reisekonzern sagt alle Reisen bis einschließlich 19. April ab. Für gebuchte Urlaube mit Abreisen zwischen 1. April und 30. Juni bietet er Umbuchungen auf einen späteren Reisetermin an. Oster- und Pfingsturlaube können auf den Sommer oder Herbst verlegt werden. Die Umbuchung muss dabei bis 30. Juni, spätestens jedoch zehn Tage vor Abreise erfolgen. Der späteste Rückreisetermin des „neuen“ Urlaubs muss der 31. Oktober sein. Die Gebühr in Höhe von 30 Euro bzw. 50 Euro pro Person erlässt der Veranstalter seinen Kunden. Sowohl das gleiche Zielgebiet mit gleichem Zielflughafen als auch eine andere Destination könnten umgebucht werden. Sollte der Kunde schon eine Anzahlung für die ursprüngliche Reise getätigt haben, wird diese mit der neuen verrechnet. Gebühren fallen dabei keine an. Die neue Regelung gelte für alle Pauschal- und Bausteinbuchungen. Datamixx-Reisen (XFTI), mit Linien- oder dynamischen Flügen gebündelte Pauschalreisen, Nur-Flug-Buchungen, Kreuzfahrten, Deal-Buchungen oder mit Eintrittskarten beispielsweise für Musicals sowie Freizeitparks seien von der Regelung ausgenommen. Das Unternehmen hat einen Newsticker unter www.fti-group.com eingerichtet.

DER Die DER Touristik Deutschland führt bis 30. April weltweit keine Reisen durch. Die davon betroffenen Gäste werden aktiv informiert. Der Konzern weist allerdings darauf hin, dass es aufgrund der aktuellen Situation zu einem sehr hohen Aufkommen in den Service Centern kommt. Zur DER Touristik Deutschland zählen die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen. Kunden mit einem Abreisedatum bis 31. Mai können kostenlos umbuchen. Die Umbuchung muss spätestens zehn Tage vor Abreise erfolgen. Die Reisebüros seien „servicebereit“ – trotz geschlossener Türen und Kurzarbeit. Alle Filialen seien unter ihrer Rufnummer, Mailadresse, über die Reisebüro-Website und über Social-Media-Kanäle erreichbar.

Alltours Alltours sagt alle Flugpauschalreisen und Reisen aus dem Individualprogramm bis einschließlich 30. April ab. Die Reisen werden von Alltours kostenlos storniert; die Kunden erhalten eine Bestätigung.

Gebeco Der Studienreiseanbieter hat alle Abreisen bis zum 31. März abgesagt. Gästen mit Abreisen bis zum 30. April bietet das Unternehmen kostenlose Umbuchung an. Alle Kunden werden über diese Änderung aktiv informiert.

Chinatours Das Unternehmen hat alle Reisetermine für das komplette Reisejahr 2020 abgesagt.

Studiosus sagt alle Reisen mit Abreise bis einschließlich 30. April ab. Betroffene Gäste werden schnellstmöglich informiert. Über die Durchführung der ab dem 1. Mai beginnenden Reisen entscheidet Studiosus bis spätestens 9. April.

Berge & Meer Kunden von Berge & Meer können ihren gebuchten Urlaub mit Abreise bis zum 31. März auf einen neuen Reisetermin ab August 2020 umbuchen und erhalten zehn Prozent Rabatt auf den neuen Reisepreis. Die Umbuchung muss bis zum 30. April erfolgen.

Chamäleon Reisen Chamäleon gewährt für Reisen bis zum 30. April eine kostenlose Umbuchung mit Bedenkzeit bis zum 30. Juni. Geleistete Zahlungen bleiben bestehen. Für Neubuchungen bis 30. April 2020 gewährt der Veranstalter bis zwei Monate vor der Abreise ein kostenfreies Umbuchungsrecht.

Ikarus gewährt ein Sonderkündigungsrecht für Neubuchungen bis 30. Juni mit Reiseantritt bis 30. September. Touren aus den Reiseprogrammen „Ferne Welten“ können bis zum Ablauf der Zehn-Prozent-Stornofrist 65 Tage vor Reiseantritt kostenlos storniert werden. Ausnahmen sind Schiffs- und Kooperationstouren sowie Reisen mit einem höheren Eingangsstornosatz. Zusätzlich können die Kunden viele Asien-Gruppenrundreisen bis 45 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen.

Lernidee Lernidee gewährt kostenlose Stornierungen bis zwei Monate vor Reisebeginn. Außerdem können bereits gebuchte Reisen kostenlos auf eine gleichwertige Tour mit Abreise bis zum 31. März 2021 umgebucht werden.

Aida-Kreuzfahrten Die deutsche Reederei hat die Reisesaison bis voraussichtlich Anfang April unterbrochen. „Die Reisen der meisten unserer Schiffe wurden bereits beendet und die Gäste sind in ihre Heimat zurückgekehrt“, teilt das Unternehmen mit. In den kommenden Tagen werden auch die weiteren Kreuzfahrten in geeigneten Häfen beendet. „Wir arbeiten gemeinsam mit den zuständigen Behörden und den Airlines daran, unseren Gästen das Aussteigen und die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen“, so das Unternehmen am Donnerstagabend. Auf der Homepage der Reederei wird über die aktuellen Fahrplanänderungen informiert. Aida bietet Umbuchungsmöglichkeiten an und verrechnet dabei geleistete Zahlungen. Außerdem wird ein Bordguthaben in Aussicht gestellt.

Flusskreuzfahrten Die großen Anbieter von Flusskreuzfahrten in Deutschland, Nicko, Croisi Europe, A-Rosa und Phoenix, haben ihre Reisen bis auf Weiteres abgesagt.

A-Rosa etwa teilt mit, dass betroffene Gäste und Reisebüros in den nächsten Tagen proaktiv mit Lösungen kontaktiert werden. Es gebe Umbuchungsmöglichkeiten bis zum 30. Juni. Betroffene Gäste könnten auch kostenfrei auf einen anderen Termin in der Saison 2020 oder 2021 umbuchen und bekämen zusätzlich ein Bordguthaben in Höhe von 50 Euro pro Person geschenkt. Zudem erhalten sie eine Sonderermäßigung in Höhe von 30 Prozent für eine zukünftige A-Rosa-Kreuzfahrt.

Hurtigruten Hurtigruten stellt den Betrieb seiner Schiffe bis Ende April ein. Kunden können ihre Reise kostenlos umbuchen.

TransOcean setzt Kreuzfahrten bis zum 26. April aus.

Lufthansa Die Lufthansa Group verlängert ihren gebührenfreien Umbuchungszeitraum und bietet bei Neubuchungen 50 Euro Discount. Kunden können gewünschte Umbuchungen bis zum 31. August mitteilen und weiterhin auch auf eine andere Destination umbuchen. Wie die Airline mitteilt, müssen die Kunden deswegen den Kundenservice nicht vor dem originären Flugdatum kontaktieren, Umbuchungen seien auch nachträglich möglich. Die Umbuchungen können über Kundenservice oder Reisebüros erfolgen. Die Möglichkeit, sich selbst auf lufthansa.com, swiss.com und austrian.com gemäß neuer Regel umzubuchen, sei in Arbeit.

Kunden können außerdem die Tickets für stornierte und auch bestehende Flüge der Lufthansa Group Airlines haben, dieses Ticket behalten, ohne sich zunächst auf ein neues Flugdatum festlegen zu müssen. Hierbei werden bestehende Buchungen zunächst gestrichen, Ticket und Ticketwert bleiben aber bestehen und können auf ein neues Abflugdatum bis einschließlich 31. Dezember 2020 umgebucht werden. Kunden können auch auf eine andere Destination umbuchen. Diese Regelung gilt auch für die Töchter der Lufthansa Group: Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti.

Condor Alle Condor-Gäste mit einem geplanten Abflug innerhalb der nächsten vier Wochen können ihr Ticket gebührenfrei umbuchen, ohne sich jetzt schon auf ein festes Datum oder Ziel festlegen zu müssen.

Das gilt auch für Passagiere mit Tickets in Länder, deren Einreisebeschränkungen nicht erweitert wurden. Aufgrund der Reisewarnung des Auswärtigen Amts kann Condor auf den jeweiligen Hinflügen nur noch Gäste befördern, die Staatsbürger des Ziellands sind und mit ihrem Flug die Heimreise antreten.

