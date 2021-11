Wandern

12:00 Uhr

Wandern mit Meerblick: Zu Fuß unterwegs auf der Via Algarviana

Plus Während in den Alpen schon Schnee liegt, kann man in Portugals Süden gerade jetzt bestens wandern. Die Algarve bietet dafür ein überraschend vielfältiges Wegenetz.

Von Franziska Wolfinger

Auf den Gipfeln der Alpen ist der erste Schnee dieses Winters längst gefallen. Wer nun in die Berge fährt, packt eher Skier statt stabiles Schuhwerk ein. Die Wandersaison jedenfalls ist beendet. Doch während Schnee und Kälte das Gebirge für Fußgänger nur noch schwer zugänglich macht, ermöglichen in anderen Gegenden Europas erst die kühleren Temperaturen des Herbstes und Winters ausgedehnte Touren. Wie wäre es also zur Abwechslung mal mit Meer statt Bergen?

