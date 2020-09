vor 44 Min.

Was darf ich wo? Der große Länder-Überblick zur Urlaubszeit

Menschen genießen die Sonne am Strand von El Arenal auf Mallorca. In welchen Urlaubsländern welche Regeln gelten, sehen Sie in dieser Auflistung.

Es ist nicht leicht, den Durchblick bei den vielen unterschiedlichen Hygienebestimmungen in den Ferienorten zu behalten. Die Regeln der wichtigsten Urlaubsländer.

Jedes Land geht in Sachen Corona-Hygieneregeln anders vor. Manche Länder verlangen einen Corona-Test bei der Einreise oder registrieren persönliche Daten, in vielen Staaten gibt es eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln - aber nicht in allen. Wer macht was? Was gilt wo? Wo kann ich hin? Hier die Informationen zu den wichtigsten europäischen Urlaubsländern im Überblick - einfach unter der Liste zur Seite wischen.





(Info: Der grüne Haken steht für "ja", das rote Kreuz für "nein". Quellen: Auswärtiges Amt, ADAC, die jeweiligen Tourismusbüros der Länder. Bitte beachten Sie, dass sich die Regelungen in den einzelnen Ländern und auch in deren Regionen derzeit täglich verändern können.)

